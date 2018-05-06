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Досуг

"Русская Галь Гадот" представит Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная"

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Николь Резникова
Михаль Морадов и Николь Резникова (справа)
Николь Резникова
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На минувшей неделе 18-летняя Николь Резникова была объявлена королевой красоты Израиля. Она будет представлять еврейское государство на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдет в Южной Африке.

Второе место заняла 20-летняя Михаль Морадов. В финальную четверку, определенную по результатам интернет-голосования, также прошли 18-летняя Эмма Эйтан и 23-летняя Талин Абу Хана, первая кандидатка-трансгендер в истории израильских конкурсов красоты.

Редакция NEWSru.co.il побеседовала с новой первой красавицей Израиля Николь Резниковой, родившейся и живущей в Афуле.

Родители девушки познакомились уже в Израиле. Мама приехала из Ташкента, папа – из Киева. Николь – единственная дочь в семье, но у них дома живут еще собака и кошка.

С раннего детства Николь тесно общалась со своими бабушкой и пробабушкой, живущими неподалеку, поэтому девушка не только свободно говорит по-русски, но также читает и пишет на родном языке своих родителей.

Николь учится в 12-м, выпускном классе школы, с углубленным изучением основ журналистики. Девушка рассказала нашей редакции, что всегда мечтала о славе, но никогда не верила, что эта мечта осуществима. На конкурс Николь записала ее подруга, и школьница сначала вообще не придала этому значения. Поэтому приглашение на финал конкурса было для нее почти полной неожиданностью.

"Мисс Израиль" слышала, что ее в израильских СМИ сравнивают с актрисой Галь Гадот, и гордится этим. "Галь Гадот мой кумир. Она не только прославила нашу маленькую страну, но и очень достойно ее представляет. Поэтому для меня это сравнение – огромная честь", – говорит Николь.

После окончания школы Николь готовится к службе в ЦАХАЛе. Она пока не знает, что будет делать в армии, но зато твердо решила, что сразу по окончанию школы переедет в центр страны, чтобы пытаться осуществить свою мечту на модельном или актерском поприще.

При этом свое дальнейшее будущее Николь видит в медицине – она с детства мечтает работать в больнице. По мнению девушки, модельная или артистическая карьера этому не помешают.

Несмотря на стремление к подиуму, Николь ведет обычный для старшеклассницы образ жизни – учится, подрабатывает, иногда участвует в деятельности волонтерских организаций. Она не уделяет своей внешности слишком много внимания, хотя старается поддерживать здоровый образ жизни.

"Но если предложить мне на выбор пиццу или салат, я всегда выберу пиццу", – говорит Николь.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная". Победить израильтянке на конкурсе "Мисс Вселенная" крайне сложно – из-за исключительной конкуренции. Шансы на хороший результат на конкурсе "Мисс Мира" несколько выше. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей этого конкурса. Впрочем, и на конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль однажды праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.

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