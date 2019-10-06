"Заповедник 92": Импичмент не пройдет. Бессменное чудо Путина. Видеообращение москвичей. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 6 октября, новую, 92-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Трампу грозит импичмент, и он дает Зеленскому особое поручение по Байдену. Кремлевская дружина перепевает песню "Бяк-бяк-бяк", а король Путин читает монолог, почему он пришел и решил здесь остаться навсегда. Видеообращение с рассказами о том, кому и как на самом деле помешали протестующие на митингах в Москве.

В этом выпуске нашли отражение: продолжающийся в США скандал, связанный с телефонным разговором Трампа и Зеленского, а также видеоролик, записанный российскими актерами в поддержку фигурантов "московского дела".

Все выпуски "Заповедника" (DW)