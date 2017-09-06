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Датская группа Brothers Moving представит в Израиле уличный рок-н-ролл

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
В четверг, 7 сентября, в Тель-Авиве состоится концерт датской группы Brothers Moving

В четверг, 7 сентября, в Тель-Авиве состоится концерт датской группы Brothers Moving. Две гитары, бас, кахон и мощный хриплый вокал – добиваясь исключительно выразительного звучания полуакустических инструментов, датские музыканты легко покоряют любую публику: и случайных прохожих в разных странах, и взыскательных музыкальных критиков, и многотысячную аудиторию рок-фестивалей.

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Их популярность началась с роликов на ютьюбе: видео уличных выступлений Brothers Moving, снятые прохожими на телефон, набирали миллионы просмотров и получали восторженные комментарии в духе "потрясающие музыканты" и "так должна звучать уличная музыка".

Рок, соул, фанк, джаз, блюз, фолк – мастерски жонглируя жанрами, "братья" переносят на сцены клубных площадок темпераментность и непосредственность уличных выступлений.

Публикуется по материалам PR-агентства

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