Обнаженная светская львица на дереве: Ким Кардашьян снова стала объектом "троллинга"

Во вторник, 5 сентября, звезда социальных сетей, светская львица Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует обнаженной на дереве.

Этот снимок был сделан известными фэшн-фотографами Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом для их новой книги, которая выходит в свет 7 сентября. О чем и написала Кардашьян, отметив, что для нее было большой честью позировать для таких профессионалов.

Но вновь желание Ким шокировать публику вызвало шквал насмешливых и негативных комментариев. В похожей ситуации она оказалась и три года назад, когда снялась раздетой для журнала Paper.

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"Тролли" накинулись на 36-летнюю мать двоих детей, придумывая забавные подписи к фотографии голой Ким, взобравшейся на дерево, пишет таблоид Mirror.

"Хватит уже подсматривать в мое окно", – написал один из них. Другой посоветовал быть повнимательней, чтобы не засадить занозу куда не надо. Третий предположил, что Ким пыталась спасти кота, четвертый выдвинул версию, что красотка была вынуждена спасаться сама, когда неожиданно нагрянула жена ее любовника, и т.д.

Ким Кардашьян – одна из самых популярных звезд социальных сетей. В Instagram, Twitter и Facebook у нее почти 200 миллионов подписчиков. Но далеко не вся аудитория этих блогов боготворит Ким и восхищается ею.

Напомним, что осенью прошлого года Кардашьян пережила ограбление в Париже: у нее были похищены драгоценности на несколько миллионов долларов, а сама она некоторое время заложницей бандитов. После этого происшествия Ким на несколько месяцев исчезла из соцсетей, что ощутимо отразилось на ее доходах. Первый после парижского инцидента снимок в Instagram она опубликовала в январе 2017-го. С тех пор Ким Кардашьян выложила в сеть сотни своих снимков, в том числе довольно откровенных, но "голое фото" в этом году в ее блоге появилось впервые.