Реформа в мире моды: ведущие бренды отказываются от худых моделей

Ряд знаменитых модных домов, в числе которых легендарные бренды Christian Dior и Gucci, объявили о том, что прекращают использовать на показах чрезвычайно худых манекенщиц – на фоне обвинений в том, что вид таких моделей ведет к увеличению количества пищевых расстройств.

Эта реформа вступает в силу до Парижской недели моды, которая стартует в сентябре, пишет в среду, 6 сентября, сайт новостной службы ВВС.

Транснациональные компании LVMH и Kering, лидеры мира моды, уже заявили, что перестанут сотрудничать с моделями, носящими размер XXS. Отметим, что этот размер соответствует французскому 32-му, британскому шестому и американскому нулевому. Кроме того, они обязались не выпускать на подиум девушек младше 16 лет – если речь не идет о показах детской одежды.

"Как лидеры индустрии, мы отвечаем за формирование новых стандартов моды и надеемся, что за нами последуют и другие компании", – подчеркнул в официальном заявлении член правления холдинга LVMH Антуан Арно, сын президента компании Бернара Арно.

Напомним, что LVMH принадлежат такие бренды, как Dior, Céline, Louis Vuitton, Fendy, Kenzo, Marc Jacobs, а Kering владеет марками Gucci, Saint Laurent, Balenciaga и Stella McCartney.

Компании, которые нарушат этот закон, будут подвергнуты штрафу в размере 75.000 евро или тюремному заключению сроком до шести месяцев.

Моделей также обяжут представить соответствующий медицинский сертификат, свидетельствующий о том, что они не страдают анорекскией. Кроме того, во время работы они будут получать консультации психолога и терапевта.