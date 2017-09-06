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Досуг

Портман отказалась от роли судьи Рут Гинзбург: ее заменит британская кинозвезда

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:50 блог версия для печати фото
Натали Портман
Рут Бейдер Гинзбург

Звезда Голливуда Натали Портман отказалась играть роль судьи Верховного Суда Рут Бейдер Гинзбург в байопике On the Basis of Sex по сценарию Дэниэла Стиплмана, съемки которого стартуют в этом месяце в Монреале.

Вместо нее эту роль исполнит 33-летняя британская актриса Фелисити Джонс, обладательница премии "Оскар" за роль в фильме Тhe Theory of Everything, рассказывающей о судьбе великого физика Стивена Хокинга, сообщает, издание Мariety

Рут Гинзбург была назначена президентом Биллом Клинтоном в 1993 году и стала первой еврейкой и второй женщиной (первой была ирландка Сандра Дэй О’Коннор) на этом высоком и ответственном посту. Она известна своей бескомпромиссной борьбой за равноправие. В 2015 году журнал Time включил Гинзбург в ТОП-100 наиболее влиятельных персон мира.

Рут родилась в Нью-Йорке в 1933 году в семье меховщика Натана Гинзбурга. Закончив университет с блестящим аттестатом и получив прекрасные рекомендации, Рут не смогла устроиться на работу ни в одну адвокатскую контору, поэтому согласилась стать помощником окружного судьи, параллельно читая лекции студентам юридического факультета университета Ратгерс в Нью-Джерси. С 1961 года преподавала в Колумбийском университете, став в 1963 году профессором.

В период с 1973-его по 1976 год Гинзбург выиграла в Верховном Суде пять процессов из шести. Она доказала, что разведенные отцы должны получать алименты, при условии, что дети остались с отцом, а вдовцы, на попечении которых находятся маленькие дети, имеют право на льготы. Рут защищала права женщин, доказав, что ВВС обязаны предоставить беременной женщине-офицеру оплачиваемый отпуск. Она сумела не только подготовить, но и провести через высшие законодательные органы власти ряд важных поправок к нормативным актам и законам.

Гинзбург приглашали ведущие учебные заведения, в частности, Стэнфордский, Гарвардский, Нью-Йоркский университеты, а также учебные центры Голландии и Франции.

После избрания Дональда Трампа на пост главы Белого дома Гинзбург публично утверждала, что он не соответствует этой должности. Трамп не остался в долгу, выразив сомнение в психической адекватности призвав 84-летней судьи и призвав ее уйти на пенсию.

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