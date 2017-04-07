Меладзе и Городницкий в Израиле. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.
В пятницу в Хайфе, в субботу в Тель-Авиве выступает популярный российский певец Валерий Меладзе.
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Знаменитый автор и исполнитель Александр Городницкий продолжает праздновать свой день рождения в Израиле. В пятницу состоится концерт в Ашдоде, в субботу – в Нацрат-Илите.
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В пятницу вечером в театре "Гешер" состоится премьерный показ комедийного спектакля "Мариенбад" по произведениям Шолом-Алейхема.
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В пятницу и в субботу в Тель-Авиве "Театр Маленький" представит спектакль "Невостребованный прах" по пьесе Михаила Барановского.
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В пятницу в Беэр-Шеве, в субботу в Ашдоде израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера покажет новый детский спектакль "Приключения Доктора Айболита".
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В Холоне, в Дворце Спорта Тото "Арена", в эту субботу и в дни праздника Песах "Надувные аттракционы в Wipark".
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В субботу в кибуце Ифат состоятся праздничные выступления "Цирка Браво" – Jumping to Brazil. В ближайшие недели этот цирк будет выступать со своим шоу во многих городах Израиля.
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В субботу "Московский цирк на сцене" представит шоу "Триумф" в Хайфе.
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