Меладзе и Городницкий в Израиле. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в Хайфе, в субботу в Тель-Авиве выступает популярный российский певец Валерий Меладзе.

- Приобрести билеты на концерт Валерия Меладзе

Знаменитый автор и исполнитель Александр Городницкий продолжает праздновать свой день рождения в Израиле. В пятницу состоится концерт в Ашдоде, в субботу – в Нацрат-Илите.

- Приобрести билеты на концерт Александра Городницкого

В пятницу вечером в театре "Гешер" состоится премьерный показ комедийного спектакля "Мариенбад" по произведениям Шолом-Алейхема.

- Приобрести билеты на спектакль "Мариенбад"

В пятницу и в субботу в Тель-Авиве "Театр Маленький" представит спектакль "Невостребованный прах" по пьесе Михаила Барановского.

- Приобрести билеты на спектакль "Невостребованный прах"

В пятницу в Беэр-Шеве, в субботу в Ашдоде израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера покажет новый детский спектакль "Приключения Доктора Айболита".

- Приобрести билеты на спектакль "Приключения Доктора Айболита"

В Холоне, в Дворце Спорта Тото "Арена", в эту субботу и в дни праздника Песах "Надувные аттракционы в Wipark".

- Приобрести билеты на Надувные аттракционы в Wipark

В субботу в кибуце Ифат состоятся праздничные выступления "Цирка Браво" – Jumping to Brazil. В ближайшие недели этот цирк будет выступать со своим шоу во многих городах Израиля.

- Приобрести билеты на шоу "Цирка Браво"

В субботу "Московский цирк на сцене" представит шоу "Триумф" в Хайфе.

- Приобрести билеты на шоу "Московского цирка на сцене"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il