За 10 лет после выпуска "домашнее порно" Ким Кардашьян принесло 100 миллионов долларов

Сайт TMZ опубликовал статистические данные о самом популярном любительском видео сексуального содержания: записи с участием Ким Кардашьян и Рэя Джея, ставшей публичным достоянием 10 лет назад.

По сведениям TMZ, с 2007 года любительский фильм принес публикаторам 100 миллионов долларов. В интернете, на DVD и канале VividTV его просмотрели около 210 миллионов раз и продолжают смотреть – каждые полторы секунды его смотрит новый зритель. Особый интерес к "порно Ким" возникал в дни ее замужества с Крисом Хафрисом, развода с Крисом, сообщений о романе с Канье Уэстом, появления обнаженной Ким на обложке журнала Paper и в день ограбления Кардашьян в Париже.

- Ким Кардашьян "взорвала интернет": обнаженная светская львица стала объектом насмешек

Неделю назад на "Шестой странице" газеты The New York Times была опубликована подробная история о том, как "домашнее порно" десять лет назад сделало Ким Кардашьян знаменитостью и секс-символом Америки.

История о том, как появилась в продаже скандальная видеозапись, на который были запечатлены постельные сцены с участием Кардашьян и американского певца Рэя Джея, была записана журналистом Оли Колеманом со слов приятелей Ким, журналистов и блогеров. В качестве рассказчика выступил и глава компании Vivid Entertainment Стив Хирш, купивший это видео за 1 миллион долларов, теперь он вспоминает, что урегулирование скандала было одной из самых сложных сделок в его жизни.

Суть публикации в The New York Times сводится к тому, что именно "домашнее порно" стало основной вехой в звездной карьере Ким Кардашьян. Сама она и ее близкие категорически это отрицают. Колеман пишет, что 15 лет назад никто толком не знал, кто такая Ким из семейства Кардашьян, хотя родители ее, адвокат Роберт Кардашьян и продюсер Крис Дженнер, были знамениты. Известность Роберту принесла его роль в деле обвинявшегося в убийстве жены футболиста О. Джей Симпсона, с которым он был дружен.

Запись сексуальных развлечений Ким и Рэя была сделана в 2003 году, снимали они сами. Осенью 2007-го видео было куплено компанией Vivid для коммерческого использования. Хирш хорошо заработал на этой записи посредством продажи дисков и специального онлайн-проекта. А когда интерес к скандальному видео иссяк, заключил соглашение с владельцами Pornhub о размещении некоторых видеофрагментов на данном ресурсе. И вскоре старое видео Ким побило все рекорды Pornhub: его просмотрели более 100 миллионов человек.

Ким изначально с негодованием отвергала предположения о том, что "домашнее порно" было обнародовано в целях завоевания скандальной популярности. Однако факт остается фактом, скандальная слава принесла ей ряд интересных предложений о работе на телевидении, и семейство Кардашьян получило собственное телешоу, заложившее основу их благополучия.

В последующие годы Ким, в третий раз выйдя замуж и родив детей, многократно прибегала к обнажению для поддержания своей популярности и стала самой успешной звездой соцсетей.