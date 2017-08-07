"Бунт бикини" против буркини: акция социального протеста в мусульманском Алжире

В мусульманском Алжире набирает силу движение социального протеста "Бунт бикини", сообщает сайт FranceInfo. Инициаторы заявляют, что их целью является борьба с домогательствами.

Акции протеста начались в июне-июле этого года в Аннабе, крупнейшем приморском городе на северо-востоке Алжира (население более 250 тысяч человек, почти все – мусульмане-сунниты). Объединившись в Facebook, группа девушек стала приходить на пляж в бикини, а не в мусульманском буркини.

Активистки подчеркивают, что ношение бикини на пляжах не запрещено законами Алжира, а потому они не готовы подчиняться диктату радикальных мусульман, считающих такую одежду неприличной и позорящей женщин. При этом они особо отмечают, что девушка в бикини не должна считаться более доступной или распущенной, чем девушка в буркини.

Власти Аннабы были вынуждены направить на пляжи дополнительные силы полиции, чтобы защитить от нападений и домогательств девушек, приходящих загорать и купаться в бикини.

В настоящее время основная алжирская группа "Бунт бикини" в Facebook уже насчитывает более 5 тысяч участниц. И акции проводятся не только в Аннабе, но и в других городах страны.

Буркини – купальные костюмы, закрывающие все тело с головы до ног, стали популярными среди мусульманок в последние годы. Раньше они, как правило, купались в своих обычных длинных одеждах. В ряде городов Франции, в частности в Каннах и Коголене, вводился запрет на исламские купальные костюмы в публичных местах (в Каннах это решение муниципальных властей было отменено судом).