В Бразилии стартовал конкурс Miss BumBum 2017, лидирует участница-инвалид

В понедельник, 7 августа, стартовало интернет-голосование на бразильском конкурсе Miss BumBum 2017. Имя победительницы станет известно осенью.

В финал вышли 27 красавиц. На начальном этапе лидирует 29-летняя Рубиа Мачадо – студентка и модель, у которой левая нога ампутирована по колено.

Рубиа, проживающая в Рио-де-Жанейро, стала первым инвалидом, участвующим в этом конкурсе. Она мечтает о карьере модели.

Конкурс Miss BumBum, вызывающий протесты со стороны феминистских организаций, проводится в Бразилии седьмой год подряд. С 2015 года к конкурсу допускаются только те участницы, которые не использовали пластическую хирургию для изменения формы ягодиц (это ограничение не распространяется на прочие части тела). Причем при отборе конкурсантки обязаны пройти рентгеновское обследование и получить подтверждение того факта, что их формы "естественны".

Конкурс вызывает протесты не только со стороны женских движений, его отмены требуют и религиозные организации. В прошлом году устроители шоу, по всей видимости намеренно, спровоцировали громкий скандал, выпустив рекламный плакат, на котором финалистки конкурса были изображены полуобнаженными в виде апостолов на Тайной вечери рядом с Иисусом Христом. Возмущение по поводу этого плакаты поддержали многие граждане Бразилии, которые сочли неподобающей и провокационной рекламную кампанию Miss BumBum. Но скандал привлек дополнительное внимание СМИ к конкурсу.

Конкурсы на "лучшую попу" проходят не только в Бразилии, но и в других странах. Более того, устраивается даже чемпионат мира. Но бразильцы считают, что только они по-настоящему умеют оценить эту часть женского тела.