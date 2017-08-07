Легендарный "Черный театр" в Израиле: волшебная игра света и тени

Публикуется на правах рекламы

В Израиле начинаются гастроли театра "Image" из Праги, известного также под именем "Черный театр", который представит израильтянам свои лучшие номера – с 7 по 19 августа в Кармиэле, Тель-Авиве, Герцлии и Петах-Тикве. Организаторы сообщили о дополнительных представлениях в утренние и дневные часы – для просмотра всей семьей.

- Приобрести билеты на представление театра Image

Уникальные впечатления и неповторимые ощущения – вот что дает зрителям "Черный театр", который полон сюрпризов, магии и волшебства. Принцип его работы состоит в том, что невидимые актеры, одетые в черное, управляют различными предметами на абсолютно черном фоне.

Этот тип театра очень близок к кукольному – разница лишь в том, что здесь главное не сюжет, а то виртуозное мастерство, с которым возникают и исчезают предметы и персонажи. Люди и вещи парят в воздухе и постоянно меняются местами, мгновенно преобразуя возникающие на сцене волшебные картины.

Черный занавес отделяет мир, в котором находятся зрители, где все знакомо и привычно, и мир "Image" - куда нас приглашают заглянуть. Полная темнота черного театра полна фантазии, поэтические образы будят воображение, а уникальная техника актеров убеждает нас в том, что сон, феерия и волшебство рождаются в темноте.

Тайна бесконечной "черной бездны" скрывает актеров, даже находящихся от нас на расстоянии вытянутой руки. На этом основаны удивительные эффекты – вода течет, огонь горит, темнота полна сюрпризов, а трагедия в мгновение ока становится комедией. Зрительный зал и сцена объединяются, барьеры рушатся и воображение пробуждается в этом сочетании пластики, музыки, света и тени.

За время своего существования основанный в 1989 году театр "Image" стал неотъемлемой частью пражской культуры. Он известен во всем мире и любим – как жителями и гостями Праги, так и зарубежным зрителем: более 9000 сыгранных представлений и два миллиона зрителей за 27 лет . Но главным для артистов было и остается признание публики, и особенно детей, ради удобства которых и добавлены новые часы представлений.