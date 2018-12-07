"Жизнь - потрясающая бесцельность". Вадим Жук в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Вадим Жук – литератор, сценарист, актер и ведущий.

"Можно заставить плакать, заставить смеяться нельзя", – уверен Жук. И добавляет: "Скажи мне, что тебе смешно, и я скажу, кто ты".

И еще несколько цитат из этого разговора. "Я не понимаю, что такое возраст, пока хорошо работает голова". "Трехлетнее дитя так же недалеко от вечности, как и пожилой человек – от вечности, оно не менее мудро".

О том, что происходит с человеком после смерти: "Я совершенно твердо знаю, что мы не пропадем, что мы пригодимся, что мы так здорово сделаны, что для чего-нибудь это "мы" – Божье изделие – еще будем нужны".

При ответе на финальный вопрос "Зачем мы живем и почему умираем?" прозвучала такая формулировка: "Жизнь – это потрясающая бесцельность".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Вадимом Жуком

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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