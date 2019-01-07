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Досуг

"Золотой глобус" за лучший фильм получила "Богемная рапсодия"

время публикации: 07:13 | последнее обновление: 08:39 блог версия для печати фото
Рами Малек на церемонии "Золотой глобус". 6 января 2019 года
Гари Олдман и Гленн Клоуз на церемонии "Золотой глобус". 6 января 2019 года
Альфонсо Куарон на церемонии "Золотой глобус". 6 января 2019 года
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В воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная 76-я церемония вручения награды, учрежденной Ассоциации иностранной прессы Голливуда.

- Церемония вручения премии "Золотой глобус 2019". Фоторепортаж

Лучшей драмой года была названа "Богемная рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") - биопик про солиста группы Queen Фредди Меркюри. Исполнитель роли Меркюри Рами Малек получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме.

Награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме получила Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

Лучшим режиссером назван Альфонсо Куарон за фильм "Рим". Эта картина также получила "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.

"Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получил "Человек-паук: через вселенные".

В номинации "Лучший драматический сериал" награду получила драма "Американцы".

Лучший актрисой в драматическом сериале была названа Сандра О за роль в триллере "Убивая Еву". Лучшим актером - Ричард Мэдден за роль в сериале "Телохранитель".

Почетный "Золотой глобус" за достижения в кинематографе получил актер Джефф Бриджес.

Ведущими церемонии были актеры Сандра О и Энди Сэмберг.

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// NEWSru.co.il // Досуг // 6 декабря 2018 г.
Обнародованы имена номинантов "Золотого глобуса"





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