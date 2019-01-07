"Золотой глобус" за лучший фильм получила "Богемная рапсодия"

В воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная 76-я церемония вручения награды, учрежденной Ассоциации иностранной прессы Голливуда.

- Церемония вручения премии "Золотой глобус 2019". Фоторепортаж

Лучшей драмой года была названа "Богемная рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") - биопик про солиста группы Queen Фредди Меркюри. Исполнитель роли Меркюри Рами Малек получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме.

Награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме получила Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

Лучшим режиссером назван Альфонсо Куарон за фильм "Рим". Эта картина также получила "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.

"Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получил "Человек-паук: через вселенные".

В номинации "Лучший драматический сериал" награду получила драма "Американцы".

Лучший актрисой в драматическом сериале была названа Сандра О за роль в триллере "Убивая Еву". Лучшим актером - Ричард Мэдден за роль в сериале "Телохранитель".

Почетный "Золотой глобус" за достижения в кинематографе получил актер Джефф Бриджес.

Ведущими церемонии были актеры Сандра О и Энди Сэмберг.