"Золотой глобус" за лучший фильм получила "Богемная рапсодия"

В воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная 76-я церемония вручения награды, учрежденной Ассоциации иностранной прессы Голливуда.
- Церемония вручения премии "Золотой глобус 2019". Фоторепортаж
Лучшей драмой года была названа "Богемная рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") - биопик про солиста группы Queen Фредди Меркюри. Исполнитель роли Меркюри Рами Малек получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме.
Награду за лучшую женскую роль в драматическом фильме получила Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".
Лучшим режиссером назван Альфонсо Куарон за фильм "Рим". Эта картина также получила "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.
"Золотой глобус" за лучший анимационный фильм получил "Человек-паук: через вселенные".
В номинации "Лучший драматический сериал" награду получила драма "Американцы".
Лучший актрисой в драматическом сериале была названа Сандра О за роль в триллере "Убивая Еву". Лучшим актером - Ричард Мэдден за роль в сериале "Телохранитель".
Почетный "Золотой глобус" за достижения в кинематографе получил актер Джефф Бриджес.
Ведущими церемонии были актеры Сандра О и Энди Сэмберг.