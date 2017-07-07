Премьера спектакля "Мариенбад" и шоу Mystery of the dance. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в Петах-Тикве и Герцлии, а в субботу в Модиине и Беэр-Шеве театр Moscow State Ballet представит классическую балетную постановку "Дюймовочка" на музыку Чайковского.

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В субботу в театре "Гешер" в Яффо состоится премьера спектакля "Мариенбад" по произведениям Шолом-Алейхема. Жанр: комедия.

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Вечером в пятницу на открытой сцене башен "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет ирландское шоу Mystery of the dance. В субботу концерт состоится также в Кфар-Сабе и Модиине.

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В субботу в зале монастыря Латрун пройдет концерт Вива Бельканто - Viva Bel Canto. В программе: оперные хиты, бродвейские мюзиклы и неаполитанские песни.

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В субботу в Биньямине состоится концерт-посвящение группе Queen. Исполнители: Израильский камерный оркестр и Группа Rockville.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il