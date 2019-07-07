"Заповедник 83": Трамп в роли Бэтмена на G20. Ловим ПАСЕ без крючка! Мультсатира

В воскресенье, 7 июля, проект "Заповедник" представил новую, 83-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Навальный, Собянин, Матвиенко, Медведев и Путин о фальшивых подписных листах, гибели либеральной идеи, мусорке в Шиесе и автозаках до прекрасной России будущего. Путин, Си, Эрдоган, Рухани, Ын, Меркель и Помпео в Готэм-Сити: Трамп-Бэтмен сначала пугает, потом дружит. Путин, Лавров и Шойгу с успехом ловят геополитическую рыбу – Меркель, Макрона и Трампа.

В этом выпуске нашли отражение: саммит G20, по итогам которого Трамп достиг с Си Цзинпином договоренности о возобновлении торговых переговоров и заявил о снятии санкций с компании "Хуавей"; возвращение России в ПАСЕ; подготовка к муниципальным выборам в Москве и Санкт-Петербурге, в обоих городах зафиксированы многочисленные нарушения с порядком оформления и сдачи подписных листов; осуждение Навального на 10 суток; сообщения в российских СМИ о том, глава Минпромторга Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих гостиницах; интервью Владимира Путина The Financial Times, в котором он заявил, что "эпоха либерализма приблизилась к своему концу".

Все выпуски "Заповедника" (DW)