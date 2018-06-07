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ТОП-1 "горячей сотни" Maxim 2018: Кейт Аптон в пустыне Негев

время публикации: 15:59 | последнее обновление: 16:38 блог версия для печати фото
Кейт Аптон
Кейт Аптон
Кейт Аптон
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В четверг, 7 июня, мужской журнал Maxim опубликовал обложку специального выпуска Hot 100 и назвал имя "самой горячей" женщины 2018 года: на сей раз этого титула удостоилась 25-летняя американская супермодель и актриса Кейт Аптон.

- "Самая горячая" женщина планеты Кейт Аптон. Фотогалерея

Съемки для спецвыпуска журнала Maxim велись на юге Израиля, в пустыне Негев. На эти съемки модель прилетала вместе с мамой, эта была ее первая поездка в Израиль. Они успели побывать в Иерусалиме и на Мертвом море. Кейт вспоминает об этом путешествии, как об одном из самых увлекательных в ее жизни. "Израиль такая новая и такая древняя страна, с такими глубокими корнями", – говорит она в интервью Maxim.

Кейт Аптон родилась в Сент-Джозефе, штат Мичиган. Она единственная дочь и младший ребенок в богатой и влиятельной семье, у нее трое старших братьев. С детства Кейт занималась конным спортом. Увлекалась также танцами и боевыми искусствами, активно участвует в общественном движении по оказанию помощи домашним животным.

За последние годы она не раз попадала в число "самых сексуальных женщин мира" по мнению различных изданий мира. Но ТОП-100 от Maxim возглавила впервые.

В ноябре прошлого года Кейт Аптон вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джастина Верландера, с которым встречалась в течение трех лет до свадьбы.

Полный список "горячей сотни 2018" от Maxim редакция этого журнала планирует опубликовать позже. 19 июня иллюстрированный спецвыпуск с этим списком поступит в продажу.

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