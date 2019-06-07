Жизнь как бонус. Леонид Канфер в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Леонид Канфер – тележурналист, военный корреспондент, бывший главный редактор 9-го канала израильского телевидения, недавно перенесший операцию в связи с опухолью головного мозга и лишившийся семьи.

На вопрос "Что бы ты подарил своей младшей пятилетней дочери, если бы был всемогущим?" он ответил, что готовит ей такой подарок: "Фильм про меня, про нас". "Я рассказываю своей дочери о том, кто я, почему моя жизнь сложилась так, что такое свобода, что такое любовь, что такое предательство... Там будут лучшие моменты нашей жизни... Я ей хочу подарить свой опыт". Речь о фильме под названием "#НАТРИБУКВЫ". "Три буквы: это мой диагноз – рак. И "натрибуквы": это мое отношение к этой болезни и ко всему, что со мной произошло", – поясняет Канфер.

Отвечая на вопрос о Боге, признается: "У меня с ним сложные отношения... Я вообще перестал (в него) верить после операции. Я стал верить в силу своих друзей и в силу скальпеля хирурга".

Во время разговора Леонид сформулировал свою версию "формулы свободы": 1. Осознание, что выбор есть всегда. 2. Способность выбор совершать. 3. Нести ответственность за тот выбор, который ты сделал.

Неожиданно прозвучали слова о том, что человеческая жизнь не так уж ценна: "Я не верю в высшую справедливость... Добро должно быть способно на убийство". При этом Канфер, упоминая о трагедии в Беслане, объяснил, что смерти заслуживают те, кто безнаказанно убивает беззащитных, особенно когда речь идет о детях.

Один из тех, кто курировал его после постановки диагноза, сказал: "Чувак, ты свою жизнь прожил. То, что ты сейчас живешь, это бонус – потому что медицина продвинулась. Подумай, на что ты этот бонус потратишь". "Рак случился счастьем для меня. Потому что отпало всё лживое и фейковое... – говорит Леонид Канфер. – Для чего бонус? Во-первых, чтобы заплатить по счетам за свои грехи... Во-вторых, рак дается человеку для того, чтобы успеть привести свою жизнь в порядок... В-третьих, чтобы попытаться начать что-то новое".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Леонидом Канфером

Трейлер фильма "#НАТРИБУКВЫ"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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