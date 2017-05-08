Названы финалистки конкурса "Королева красоты Израиля 2017"

Вечером 9 мая станут известны имена победительниц конкурса "Королева красоты Израиля 2017", которые будут представлять нашу страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Церемония награждения пройдет в новостной студии "Едиот Ахронот" в Ришон ле-Ционе.

Накануне на сайте missisrael.ynet.co.il были опубликованы имена четырех финалисток.

В их числе названы: 1) 19-летняя Адар Гандельсман из Ашкелона – военнослужащая ЦАХАЛа, модель, выросшая в семье репатриантов из Бразилии, 2) 21-летняя Нойя Ариэли из Бейт Дагана – модель и бармен, работавшая ранее в канцелярии главы правительства, 3) 18-летняя Дана Соломон из Шохама – военнослужащая ЦАХАЛа, модель, 4) 21-летняя Ротем Раби из Иерусалима – модель, закончившая службу в ЦАХАЛе, где была медиком. Три из четырех финалисток являются моделями агентства "Роберто".

Организаторы предоставили редакции NEWSru.co.il фотографии финалисток.

В числе финалисток нет ни одной девушки, выросшей в семье, где говорят по-русски. Всего среди 16 участниц конкурса в этом году были три такие девушки.

- Израильтянки, участницы конкурсов "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". СЛАЙД-ШОУ

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль обычно посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная". Победить израильтянке на конкурсе "Мисс Вселенная" крайне сложно – из-за исключительной конкуренции. Шансы на хороший результат на конкурсе "Мисс Мира" несколько выше. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей этого конкурса. Впрочем, и на конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль однажды праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).