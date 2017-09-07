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Досуг

В Париже состоится презентация комикса, сделанного по мотивам дневника Анны Франк

время публикации: 16:19 | последнее обновление: 16:19 блог версия для печати фото
В Париже состоится презентация комикса, сделанного по мотивам дневника Анны Франк

Фонд Анны Франк презентует в этом месяце 148-страничный комикс, созданный израильским художником Давидом Полонским по мотивам дневника голландской школьницы, ставшей символом Холокоста.

Об этом пишет в четверг, 7 сентября, агентство еврейских новостей JTA.

Презентация состоится 18 сентября в Париже, книга будет переведена на 40 языков. В этой работе принимал участие израильский режиссер Ари Фольман, который намерен поставить по этому комиксу полнометражный анимационный фильм.

Эта книга содержит красочные иллюстрации к реальным событиям, описанным в дневнике, включая сложные отношения Анны с ее матерью и сестрой , а также ее мечты и фантазии. Рисунки выполнены в манере знаменитых художников, в числе которых Эдвард Мунк и Густав Климт.

Руководство Фонда Анны Франк, созданного отцом погибшей девочки Отто Франком, выжившим в концлагере, полагает, что таким образом память о Холокосте будет передана грядущим поколениям, которые уже не застанут живых свидетелей Катастрофы европейского еврейства.

Режиссер Ари Фольман, приобретший мировую известность благодаря снятым им фильмам "Вальс с Баширом" и "Конгресс", вырос с семье переживших Холокост.

Снятый в 2008-го году "Вальс с Баширом" был номинирован на премию "Оскар", а последняя работа режиссера "Конгресс" (в израильском прокате – "Футурологический конгресс") получила награду Европейской академии киноискусств в категории полнометражных мультипликационных фильмов.

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