Секстремистка FEMEN попыталась сорвать конкурс "Мисс Украина 2017". ФОТО

Вечером в среду, 6 сентября, активистка женского движения FEMEN попыталась сорвать финал национального конкурса красоты "Мисс Украина 2017", проходивший в Киеве.

"В разгар конкурса на сцене появился медведь из популярного мема "шлюха" с надписью "Sluts "на теле. Таким образом секстремистка указала на истинную сущность подобных мероприятий, цель которых – демонстрация свежего мяса для депутатов, министров, олигархов и прочего г...а. Украина не бордель!" – сказано в пресс-релизе FEMEN.

Далее поясняется: "FEMEN много лет борется с секс-индустрией в Украине, и, в частности, с конкурсами, якобы превозносящими женскую красоту. На самом деле они являются обычной публичной продажей девушек, наивно мечтающих о карьере супермодели". При этом подчеркивается: "Послание FEMEN адресовано не столько участницам конкурса, сколько организаторам данного борделя".

Несмотря на акцию FEMEN, конкурс "Мисс Украина 2017" сорван не был. Его победительницей стала 18-летняя Полина Ткач из Киева. Помимо короны победительницы девушка получила денежный приз в размере 700 тысяч гривен. Она будет представлять Украину на конкурсе "Мисс мира 2017", который пройдет в ноябре в Китае, пишут ТСН и "Обозреватель".

Феминистское движение FEMEN возникло на Украине в 2008 году. Первоначально декларировалось, что создание движения является реакцией на растущую на Украине и в других странах Восточной Европы индустрию секса. Движение быстро превратилось из локального в международное, и действует теперь во многих странах (несколько лет назад отделение FEMEN было создано и в Израиле). Активистки FEMEN в каждой стране выбирают для своей борьбы наиболее актуальные для них темы (религиозное мракобесие, диктаторские режимы, запрет на аборты, женское обрезание, дискриминация по половому признаку, торговля живым товаром и так далее). Во время своих акций девушки из FEMEN, как правило, обнажают грудь и расписывают тело лозунгами.