Ани Лорак и "Каролина" в Израиле в октябре

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Недавно, на юбилейном 25-м Международном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" к армии поклонников Ани Лорак присоединились Ален Делон и Софи Лорен. А израильские поклонники Ани Лорак смогут услышать, увидеть и насладиться ее шоу "Каролина" уже в октябре.

Лауреат и обладатель трех музыкальных премий Золотой граммофон, премий "Песня года", ZD Awards, Fashion Music Awards, Artistic Award Eurovision Song Contest (лучший артист Евровидения 2008), Best Female Singer 2008 ESC Radio Award и многих других Ани Лорак в октябре этого года приедет в Израиль с концертной программой "Каролина".

Выступления Ани Лорак - это грандиозное шоу и 100% живой звук. Новейшие спецэффекты, огромные экраны, современные балетные постановки, яркие костюмы и самое главное - неповторимый голос Ани Лорак. На каждом ее концерте сочетаются проверенные временем лирические и энергичные песни - "С первого взгляда", "Спроси", "Shady Lady", "Солнце", "Для тебя", "Обними меня", "Зажигай сердце", "Обними меня крепче" и совершенно новые композиции, которые войдут в новый альбом певицы.

Популярная эстрадная певица и народная артистка Украины, она прославилась на весь мир, заняв второе место на конкурсе "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady". Каждая песня Ани Лорак – стопроцентный хит, где музыка поднимает дух тысячам слушателей, создает особую атмосферу. Ани Лорак – певица, которая своим трудолюбием, жизненными ценностями, искренностью, перфекционизмом и верой в мечту сумела стать примером для миллионов. Певица, которая получила оглушительную признательность во всем мире, завоевывая вершины чартов и выступая на аншлаговых стадионах и аренах. Музыкальные обозреватели подчеркивают, что Лорак создала новые стандарты качества в поп-музыке.

Мужчины о ней мечтают, женщины восхищаются. Она желанная и недосягаемая, нежная и смелая, изысканная и эмоциональная. От ее голоса захватывает дух, а харизма сводит с ума. Ее концерты - это cинтез музыки и красоты, новейших технологий и дизайнерских решений, спецэффектов, элементов лазерного и пиротехнического шоу, масштабных декораций и, конечно же, разнообразия красок голоса Ани Лорак.

Каролина, а именно это настоящее имя Ани Лорак, родилась в Украине. Там она стала певицей №1, но ее путь к известности был довольно сложным. Сегодня концерт Ани Лорак – событие огромного значения для культурной жизни постсоветских стран, но в детстве Каролина прошла через много трудностей. Она воспитывалась без отца и до 7 класса жила в интернате вместе с братьями. Петь она начала еще в 4-летнем возрасте и часто принимала участие в школьных вокальных конкурсах. Вряд ли она тогда мечтала, что когда-то состоятся многотысячные концерты Ани Лорак в Москве.

Первый профессиональный контракт помог Каролине принять участие в телепрограмме "Утренняя звезда", где она впервые появилась под псевдонимом Ани Лорак (именно так читается "Каролина" в обратном направлении). Спустя 20 лет после того первого контракта Ани Лорак пригласила друзей и поклонников в Кремль на свой юбилейный концерт, который назвала своим настоящим именем - "Каролина". Собрав лучшие песни, она представила необыкновенное шоу, в которой рассказала о своей жизни – историю маленькой девочки, у которой ни было ничего, кроме мечты стать певицей. "Иногда все, что происходит в моей жизни, напоминает мне сон, - говорит она в интервью, - ведь тогда я могла только мечтать о том, что стану известной артисткой, что у меня будет столько возможностей путешествовать по всему миру, столько поклонников, которые сейчас приходят на мои концерты. Бывают трудности, есть взлеты и падения, и я рассказываю обо всем этом в песнях".

Шоу "Каролина" - не просто набор номеров. Это настоящий музыкальный спектакль со сквозным сюжетом о маленькой девочке из провинциального городка, которая мечтала стать певицей. У нее не было ничего, кроме желания петь; ей пришлось пройти через трудности и потери – но, несмотря ни на что, она сохранила в своем сердце добро и любовь, осуществила свою мечту. По словам профессионалов, Ани удалось создать шоу мирового уровня, которое, по слухам, обошлось певице почти в миллион долларов. Масштабные декорации, современные свето- и звуковые технологии, новейшие спецэффекты, оригинальные номера с участием балета и, конечно же, живой звук – все это сплетается в яркое, мощное, впечатляющее шоу. В программе собраны знакомые поклонникам хиты – "Разве ты любил", "Удержи мое сердце", "Корабли" и новые песни. Этому шоу уже видели зрители России и Украины, Германии и США, Великобритании и стран Балтии, и везде оно имело грандиозный успех.

Режиссером шоу стал Олег Бондарчук, который ставил концертные выступления для Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Множество экранов позволяет создавать необыкновенный видеоряд, каждый номер представляет собой отдельный спектакль со своей хореографией и костюмами. Зрители не успевают удивляться происходящему. То на сцене бушует латиноамериканский карнавал, то Ани поднимается вверх на платформе, а затем летит вниз с пятиметровой высоты, то выезжает настоящий автомобиль. В представление включены элементы цирковых спектаклей, лазерные и пиротехнические эффекты. Несмотря на сложную хореографию номеров, Ани не позволяет себе использовать фонограмму, и живой звук – еще одно доказательство ее профессионализма.

Официальный сайт Ани Лорак .

Организатор гастролей - Марат Лис, руководитель компании "Cruise International".

Заказ билетов на официальном сайте "Cruise International" или по тел. 03-6960990.