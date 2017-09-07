Предпраздничная распродажа: европейские салоны с невероятными скидками

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Хотите к Рош а-Шана собраться всей семьей на красивом, стильном, удобном, а главное – новом - салоне? Сейчас самое время осуществить это желание. Сеть магазинов европейской мебели Rest&Relax объявляет предпраздничную распродажу.

Только 1 день – 09.09.2017 – разнообразные модели салонов будет продаваться со скидкой до 50% и гарантированной доставкой до Рош а-Шана.

Модель Amerika модулярный угловой диван с ортопедическими сидениями и уникальным покрытием. Размер дивана 2.90*1.90 м. Всего 5800 шекелей, вместо 9900 шекелей.

Модель Vito диван – кровать, со встроенным ящиком для белья, с моющейся обивкой и гарантией 2 года всего 5100 шекелей вместо 7300 шекелей.

Модель Milano – шикарный итальянский диван с обивкой из 100 % кожи 3 + 2. Всего 7600 шекелей, вместо 13 000 шекелей. Обновите интерьер качественными моделями из новой коллекции 2017 года, от ведущих европейских производителей, со встроенными реклайнерами для обеспечения большего комфорта и отдыха, по ознакомительным ценам.

Модель Reno с ортопедическими сидениями и встроенными реклайнерами. Всего 4700 шекелей, вместо 7000 шекелей.