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Досуг

"Я свидетель: смерти нет". Протоиерей Игорь Пчелинцев отвечает на детские вопросы

время публикации: 7 сентября 2018 г., 06:50 | последнее обновление: 7 сентября 2018 г., 06:50 блог версия для печати фото
Протоиерей Игорь Пчелинцев
Протоиерей Игорь Пчелинцев и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал протоиерей Игорь Пчелинцев – ключарь подворья святой праведной Тавифы в Яффо.

Святым он называет того, кто преодолевает зло в себе, добавляя: "Простота в сердце и свет любви". И тут же цитирует Бориса Гребенщикова: "Бог есть свет и в нем нет никакой тьмы".

Отвечая на детский вопрос о том, что такое скромность, произносит: "Это я на шаг позади от своей славы".

Неоправданная строгость в церкви не вызывает восторга у Пчелинцева. О следящих за порядком в храмах: "Многие наши сегодняшние бабушки – это позавчерашние комсомольские активисты".

Иногда нуждающихся в помощи прихожан он направляет к психологам и врачам: "Депрессию нельзя вылечить молитвой и постом".

Такой сказочный артефакт как волшебная палочка называет "чудом с рогами".

"Я свидетель: смерти нет. Жизнь человека физической смертью не заканчивается", – уверен отец Игорь.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Игорем Пчелинцевым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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