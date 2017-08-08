Спектакль "Из жизни планет" - музыкальное посвящение оттепели

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Одна из самых интеллигентных московских рок-групп, "Мегаполис", в этом году празднует свое тридцатилетие. Этот музыкальный коллектив всегда был в стороне от мейнстрима, предпочитая вечные темы острым и актуальным.

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Широкую известность группа получила не в последнюю очередь благодаря песням, написанным на стихи Иосифа Бродского, Александра Бараша, Васко Попы и Андрея Вознесенского.

В рамках празднования юбилея "Мегаполис" приезжает в Израиль с уникальным проектом "Из жизни планет", и его по праву можно назвать остро актуальным, несмотря на то, что он посвящен эпохе "оттепели". Точнее российскому кинематографу 1960-х годов – поистине золотому веку российского кино, который, увы, продлился совсем недолго. Свой проект бессменный лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров назвал "музыкальным посвящением неснятым фильмам 60-х".

Олег Нестеров – человек разносторонний: музыкант и поэт, писатель и композитор, телеведущий и продюсер. Среди успешных проектов его музыкальной компании "Снегири-музыка" – "Маша и медведи", Найк Борзов, Ундервуд, Евгений Гришковец и многие другие.

Кроме того Нестеров – автор двух книг, созданных в жанре альтернативной истории, но основанных на реальных событиях. Роман "Юбка" повествует о зарождении рок-н-рола в предвоенной Германии, а "Небесный Стокгольм" рассказывает историю друзей, чья юность пришлась на 60-е годы. К этому интереснейшему периоду российской истории Нестеров обратился и в проекте "Из жизни планет", где ему удалось создать музыкальные темы, которые вполне могли бы звучать в то время.

В основе музыкального спектакля – история четырех неснятых фильмов: "Причал" и "Прыг-скок, обвалился потолок" Геннадия Шпаликова, "Семь пар нечистых" Владимира Мотыля и "Предчувствие" Андрея Смирнова. Это рассказ о картинах, которые должны были снимать самые талантливые кинематографисты 60-х, но по воле чиновников от Госкино сценарии были забракованы, а съемки остановлены. "Мегаполис" создал звуковые дорожки к этим несостоявшимся шедеврам.

Смелость Нестерова, написавшего музыку к сценариям Геннадия Шпаликова, вызывает уважение. Вся страна в свое время пела "А я иду, шагаю по Москве", а Шпаликова многие называли одним из создателей "оттепели", чьи фильмы отличали головокружительная свобода, пьянящая радость, легкость и любовь к Москве.

Жизнь Шпаликова – одного из самых талантливых людей своего времени – оборвалась трагически: человек, олицетворявший свободу, после ее уничтожения стал опасен, и чиновники Госкино просто перестали принимать его сценарии. Трагически оборвалась и жизнь режиссера, который должен был снимать "Причал". Владимир Китайский учился во ВГИКе у Михаила Ромма и считался самым талантливым учеником на его курсе, где в то же время учились Шукшин и Тарковский. Но именно от него все ждали нового слова в искусстве. Легко представить. как мог бы повлиять на отечественную культуру фильм, снятый этим тандемом.

История не знает сослагательного наклонения, однако человек устроен так, что не может не думать о том, что бы было, если… Олег Нестеров говорит: "У нас были бы иные герои и крылатые фразы, изменился бы весь наш культурный код. Мы взяли всего четыре неснятых фильма из великого множества других, и написали к ним музыку. Вернее, мы написали музыку, в которой можно увидеть эти фильмы, представить, какими бы они были".

Музыканты придумали нетривиальный способ рассказать о том времени – то, что не удалось сделать, говорит об эпохе зачастую даже больше, чем сделанное. К концу 60-х студии превратились в кладбища неснятых фильмов, а многие уже готовык шедевры на долгие годы легли "на полку". Однако это не только грустный ностальгический проект, но и печальный рассказ о современной России, где опять, уже в который раз, уничтожается свобода, закручиваются гайки, отменяются спектакли, запрещаются фильмы. Музыканты, обратившись к событиям 60-х, ведут разговор о дне сегодняшнем.

Спектакль "Из жизни планет" является частью одноименного мультиплатформенного проекта, в который также входят масштабный интернет-ресурс Рlanetslife.ru и двойной альбом группы "Мегаполис".

Работа над проектом велась в течение трех лет, были изучены архивы Государственного музея кино, РГАЛИ, Госфильмофонда, РИА Новости, а также многие личные архивы. Большую помощь и поддержку при работе над проектом оказали непосредственные герои событий тех лет: Александр Митта, Андрей Смирнов, Наталья Рязанцева, Юлий Файт, Сергей Соловьев, Али Хамраев, Юрий Клепиков, Герман Климов.

Проект "Из жизни планет" стал заметным событием в России, его назвали одним из самых значимых культурных событий последних лет. Он удостоен национальной премии "Книга года-2015" и был номинирован на премию журнала "GQ" "Человек года-2015".

Кроме того. "Из жизни планет" возглавил список лучших музыкальных проектов 2014 года по версии журнала "Сноб", вошел в шорт-лист премии "Сноб" и стал дважды лауреатом независимой музыкальной премии "Степной волк-2014". Одноименная пластинка группы "Мегаполис", включающая титровые песни и инструментальные темы к четырем неснятым фильмам 60-х, попала в итоговую "двадцатку лучших музыкальных альбомов 2014" .