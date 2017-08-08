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Досуг

Хакеры вновь выложили в сеть сценарий "Игры престолов" и потребовали выкуп

время публикации: 06:14 | последнее обновление: 06:21 блог версия для печати фото
Лена Хеди - Серсея Ланнистер в сериале "Игра престолов"

8 августа, спустя неделю после первой атаки на сеть HBO, та же группа хакеров разметила в сети документы канала, включая сценарий будущего эпизода сериала "Игры престолов", внутреннюю переписку, электронные письма, финансовые отчеты, трудовые соглашения и маркетинговые стратегии, сообщает издание Wired.

В своем послании, направленном генеральному директору HBO Ричарду Плеферу, взломщики потребовали в течение трех дней передать выкуп за похищенные данные, чтобы остановить утечку информации, при этом не указав сумму.

Согласно заявлению представителей HBO, компания продолжает сотрудничать с правоохранительными органами и фирмами, обеспечивающими кибербезопасность, чтобы расследовать инцидент.

Неделю назад, в день показа 3-й серии 7-го сезона одного из самых популярных сериалов "Игра престолов" (Game of Thrones) стало известно, что хакеры взломали внутреннюю сеть НВО и похитили сценарий 4-го эпизода. Представители НВО подтвердили факт взлома и похищения информации, не уточнив ее характер.

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