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Досуг

Летать с выпендрёжем. Алексей Иващенко отвечает на детские вопросы

время публикации: 06:20 | последнее обновление: 06:20 блог версия для печати фото
Летать с выпендрёжем. Алексей Иващенко отвечает на детские вопросы
Летать с выпендрёжем. Алексей Иващенко отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал Алексей Иващенко – географ и актер, автор и исполнитель песен, многие годы выступавший дуэтом с Георгием Васильевым, постановщик и продюсер музыкальных спектаклей. "По внутреннему состоянию уже дедушка, хотя внуков пока нет", – говорит он о себе, отвечая на вопрос трехлетнего мальчика "Кто я?"

Девочка трех лет спрашивает: "Дедушка это бойфренд бабушки?" "Да! Дедушка с бабушкой должны зажигать", – отвечает Алексей Игоревич.

И на вопрос девятилетнего мальчика "Что мы любим: сначала слова или сразу всю песню?" у него вопрос готов: "Сразу всю песню, конечно". А потом прозвучали названия песен, которые "камертонят" с Иващенко: "Yesterday" (The Beatles), "Спокойно, дружище" (Визбор), "Губы окаянные" (Ким), "Что происходит на свете" (Никитин).

Из своих песен, которые по-прежнему очень дороги, он назвал: "Кончается четверг", "У тучи нет иной заботы", "Попугая с плеча, старый боцман, сними" и очень многое из того, что вошло в "Норд-Ост".

Японская девочка спросила "С каким лицом ты родился?" Иващенко признается: "Я родился с выражением недоумения на лице, и на всякий случай испугался".

Всю свою жизнь, как и предыдущий собеседник Брикмана, Алексей Иващенко думает про любовь и дает любви такое определение: "Любовь – это чувство, которое возникает между супругами после 20-25 лет совместной жизни". "До этого всё баловство", – считает он. И тут же на вопрос 11-летнего мальчика "Зачем надо жениться?" отвечает: "Хотя бы для того, чтобы через 25 лет понять, что такое любовь".

В разговоре много говорилось о судьбе и закономерности. "Судьба расставляет вехи, но ты принимаешь решение, по какому пути надо идти", – уверен А.Иващенко.

59-летний Алексей по-прежнему летает во сне и говорит, что знает при этом точно, какое место в организме надо напрячь, чтобы не опускаться на землю: "Когда был помоложе, то летал с выпендрёжем".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Программа "Детский недетский вопрос" с Алексеем Иващенко

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