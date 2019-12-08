"Заповедник 101": Белоруссия бежит от России. Хулиганы в NATO. Молодежь хочет за границу. Мультсатира

В новом, сто первом выпуске: 1. Остросюжетное музыкальное видео о побеге Беларуси со свадьбы с Россией. В главных ролях Лукашенко, Путин, Шойгу и Сечин. 2. В зарисовке из школьной жизни на саммите NATO Трамп поучает европейских лидеров, а Путин предводительствует над главными хулиганами. 3. Путин и кремлевские сотоварищи выясняют, что на самом деле у нас все лучше, чем в действительности и результаты опроса Левада-Центра о желающей эмигрировать молодежи не имеют смысла.

В этой серии нашли отражение: 20-летний юбилей договора о создании Союзного государства Беларуси и России; саммит NATO, приуроченный к 70-летию организации; результаты опроса "Левада-центра", согласно которым 53% российской молодежи в возрасте от 18 до 14 лет хотели бы уехать за границу; тестирование на подмосковной ферме очков виртуальной реальности для коров.

Все выпуски "Заповедника" (DW)