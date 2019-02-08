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Досуг

Одним словом - война. Аркадий Бабченко в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: 06:47 | последнее обновление: 06:47 блог версия для печати фото
Аркадий Бабченко в передаче "Детский недетский вопрос"
Аркадий Бабченко и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Аркадий Бабченко – журналист, военный корреспондент, писатель. "Титруйте, как хотите", – говорит он.

Восьмилетний мальчик спросил: "Зачем люди воюют?" "Война – это вирус, который живет во всех народах и в каждом человеке. В периоды мирной жизни этот вирус спит", – отвечает Бабченко.

О чести. "Человек – это в большей степени химия, нежели разум. Мы живём в большей степени надпочечниками, нежели мозгом. Ты можешь совершить и подвиг, и подлость... Быть честным – это обычное, нормальное человеческое состояние. Быть подлым ненормально".

Сегодня вновь, как и во время первой чеченской войны, мир для Аркадия стал черно-белым: "Нюансов и полутонов больше нету. Ты или на той стороне, или на этой. Ты либо безусловно, без каких-либо оговорок поддерживаешь Украину. Либо ты по другую сторону".

Японская девочка попросила: "Скажи одним словом, о чем ты думаешь все годы своей жизни". Ответ Бабченко: "Одним словом – война".

И всё же, если бы у него была волшебная палочка и право на три желания, одним из них была бы вечная жизнь с любимой семьей. "Когда дочка родилась, я посмотрел на нее, взял на руки и понял: я бессмертен. Офигенное ощущение".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Аркадием Бабченко

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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