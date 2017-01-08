Балет Biarritz представляет в Израиле "Золушку" Прокофьева

Шарль Перро, братья Гримм, Массне, Прокофьев, Большой театр, Фредерик Эштон, Рудольф Нуреев, Маги Марэн... "Золушка" продолжает быть источником вдохновения и вызовом для хореографов. Тьерри Маланден не устоял против магии этого балета, против притяжения музыки Прокофьева и создал свою фантастическую версию "Золушки".

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В феврале 2017-го года французская балетная труппа Malandain Ballet Biarritz вновь приезжает в Израиль после предыдущих успешных гастролей с балетом "Маджифик" два года назад и вновь привозит сказочный балет – на сей раз "Золушку" на музыку Сергея Прокофьева, премьера которого прошла летом 2013 года в Версале. Сказочный во всех отношениях – не только благодаря либретто, но и благодаря яркой интерпретации и стилю хореографии Тьерри Маландена, руководителя труппы Malandain Ballet Biarritz.

Оставаясь верным драматургии Золушки и партитуре Прокофьева, Тьерри Маланден придумал "свой" балет, очень необычный, очень личный, акцентируя те темы, которые интересны именно ему – темы пути, свершения, дороги, проходящей через сомнение, отрицание, боль и надежду. Декорации в этом балет представляют подвесные стены, будто сотканные из сотен темных туфелек на шпильках, цвет сцены – розово-серый. Ничего лишнего: Тьерри Маланден полагается только на танец! Танец очерчивает, рассказывает, очаровывает. Музыка Прокофьева придает танцу дополнительный смысл, а не наоборот. Маланден создает в своем балете новую Золушку и делает это удивительно изобретательно и увлекательно, предлагая вовсе не историю о хрустальной туфельке, а историю о пути Золушки.

Его балет – легок, как паутина и также, как и паутина изобретательна его хореография. Каждый из 20 танцоров не просто танцует, а играет интересную роль, вальсирует с пронзительными нотами Прокофьева, танцует отчаяние, любовь, доверие. Его Золушка – то девушка в лохмотьях с тряпкой в руке, то идеально элегантна. Маланден оживил традиционное видение "Золушки" – в его балете нет излишней агрессии или бурлеска, нет ненужного красноречия или привычной банальности, а есть гармония, свежесть и плавность.

Тьерри Маланден – видный деятель искусств Франции, хореограф и танцовщик. Автор свыше 75 балетов, входящих в репертуар 26 театров Италии, Франции, Люксембурга, Германии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, США, Сингапура, Венесуэлы, Египта, Туниса и Канады. Создавая свой собственный выразительный язык, Маланден стремится сочетать классику и современность. Переплетая классические па с новыми движениями, перемежая хрестоматийные сюжеты с аллюзиями современности, он добивается совершенно нового звучания и формирует свой неподражаемый эстетический кодекс.

Направление, в котором работает Тьерри Маланден, часто обозначают как неоклассика, хотя сам хореограф противится попыткам втиснуть его творчество в какие-либо рамки. Основа его постановок - это классический танец, однако в авторском прочтении и современной редакции. Malandain Ballet Biarritz - признанная современным балетным миром неоклассическая компания, постоянно участвующая в крупнейших театральных фестивалях, проходящих как во Франции, так и по всему миру. Это один из немногих французских коллективов, имеющих статус национальной труппы. Возглавляющий компанию с 1988 года хореограф Тьерри Маланден, кавалер Ордена искусств и литературы Франции, без малейшего преувеличения может быть назван "звездой" современного мирового балета: созданные им хореографические композиции с успехом идут в Балете Флориды, балете Аспен Санта Фе, Сингапурском театре танца, Современном балете Каракаса, Каирской опере, Королевском балете Фландрии и во многих других. Маланден - частый гость и постановщик Балета Бордо, которым руководит Шарль Жюд, известный танцовщик и друг Рудольфа Нуриева. Одной из вершин карьеры Маландена стал балет "Полет Икара" на музыку Альфреда Шнитке, созданный им на сцене главного театра Франции - Парижской Оперы - к юбилею Сержа Лифаря.

В одном из интервью Маланден так рассказывает о своей философии танца: "Прежде всего, я ценю в танце человечность. На мой взгляд, танец - это средство общения, он всегда должен быть наполнен смыслом, танец - это способ высказать некую идею зрителю. Для этого совершенно необязательно создавать повествовательные балеты, рассказывающие определенную историю. Порой отражения эмоций и впечатлений на сцене достаточно, чтобы зритель начал размышлять. Конечно, у меня в репертуаре есть и повествовательные балеты: мой спектакль "Золушка" на музыку Прокофьева последовательно раскрывает фабулу всем известной сказки. Однако, мой балет - это еще и калейдоскоп эмоций, в котором есть и лирические, и юмористические, и драматические моменты. Я использую танец как важное средство передачи различных эмоций и вместе с тем танец для меня - это такая своеобразная техника, или трюк, чтобы передать зрителю образ идеального мира, к которому нужно стремиться.

Танец – это еще и универсальная ценность. Однако, я признаю существование разницы в танце и хореографии по национальному признаку. Эта разница подобна отличиям разных стран мира, говорящих на национальных языках. Я часто слышу, что моя хореография явно французская и труппа явно французская. Не знаю точно, на чем основывается эти ощущения, но могу сказать, что в условиях современной глобализации я считаю такие отличия позитивным явлением. Именно эта разница создает богатство - если бы мы все танцевали одинаково, весь наш труд был бы бессмысленным. Моя труппа танцует скорее в классической манере, но вместе с тем мы используем приемы современного танца, элементы гимнастики, если это помогает раскрыть суть спектакля. Но в целом, повторю, мы танцуем в классической манере.

Кстати, на меня немалое влияние оказал русский балет. "Русские сезоны" начала ХХ века. Это был потрясающий переворот в танце, музыке, сценографии, переворот в понимании балета как вида искусства, а не просто как приятного времяпрепровождения. Я очень увлекся историей этого периода и позднее сочинил несколько балетов по мотивам дягилевских "Русских сезонов". Мои балеты отражают меня, тем, кем я являюсь на самом деле. Но порой я и сам не знаю, каким будет следующий балет. Я продолжаю жить с ощущением, что могу завтра поставить что-то очень классическое, или, наоборот, очень современное".

Сегодня Malandain Ballet Biarritz - один из19 Национальных центров танца во Франции - является одной из самых востребованных европейских балетных компаний, давая ежегодно около 400 представлений по всему миру. Труппа выпускает по одной премьере в год, зато каждая из постановок выдерживает свыше 100 представлений. Значительную роль в жизни труппы, в состав которой входит 20 танцоров, играет образовательная деятельность. Проводя посвященные балету публичные акции, открытые хореографические лаборатории, международные балетные проекты, Malandain Ballet Biarritz способствует не только развитию современной хореографии, но и укреплению культурных связей в Европе.

Напомним историю создания балета "Золушка": после того как "Ромео и Джульетта" был поставлен в Ленинградском Кировском (Мариинском) театре, Прокофьев, на которого исполнительница роли Джульетты Галина Уланова произвела огромное впечатление, решил написать балет специально для нее. Сюжетом послужила "Золушка" из сборника Шарля Перро "Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями" (1697), много раз привлекавшая композиторов разных времен. На ее основе написаны несколько опер, из которых самая известная - опера Россини; неоднократно ставились и балеты. В частности, именно "Золушкой" - "Сандрильоной" композитора Ф. Сора открылся московский Большой театр 6 июня 1825 года.

Либретто для Прокофьева написал театральный критик, искусствовед и драматург, юрист по образованию Н. Д. Волков (1894— 1965). Постановщиком спектакля должен был стать талантливый артист балета и хореограф В. Чабукиани, работавший тогда в Ленинграде. Сочинение шло успешно: до лета 1941 года были написаны два акта. Однако начало Великой Отечественной войны перечеркнуло все планы. Прокофьев скитался по стране; отложив балет, он работал над захватившим его замыслом патриотической оперы "Война и мир", сочинял инструментальные произведения. Лишь в 1943 году, приехав в Пермь, где находился эвакуированный Театр имени Кирова, он обсудил все детали балета с либреттистом и, вернувшись в Москву, закончил музыку в клавире. "Я писал "Золушку" в традициях старого классического балета, - сообщал композитор, - в ней есть pas de deux, adagio, гавот, несколько вальсов, павана, паспье, бурре, мазурка, галоп. Каждое действующее лицо имеет свою вариацию". Ленинградский театр его больше не привлекал: Чабукиани еще в 1941 году переехал в Тбилиси, Уланова танцевала на сцене Большого театра. Именно там балетмейстером Р. Захаровым (1907-1984) и была осуществлена постановка балета. На премьере, состоявшейся в Москве 21 ноября 1945 года, партию Золушки танцевала О. Лепешинская. Лишь на следующих спектаклях Уланова вошла в роль. Менее чем через пять месяцев в Ленинграде, в Кировском театре К. Сергеев (1910—1992) также поставил "Золушку". В дальнейшем балет шел (и идет) на многих сценах мира в различных постановках.

Публикуется по материалам PR-агентства