Симфонический оркестр Ришон ле-Циона представляет "Израильскую Шубертиаду"

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона 13 января приглашает любителей классики на четвертый в этом сезоне концерт из серии "Камерный по пятницам в полдень". "Израильская Шубертиада" привлечет внимание почитателей великого австрийского композитора, благодаря которому и появился этот особый концертный жанр.

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В начале 19-го века Вену не зря считали центром музыкального мира. Традиционные вечерние собрания, чтения и даже дискуссии проводились там под фортепианную музыку, а одним из самых известных и желанных гостей на собраниях Вены был Франц Питер Шуберт. Типичная "Шубертиада" состояла из музыки, развлечений и ненавязчивой беседы. Невысокий, близорукий, разочарованный и вечно нуждающийся, Шуберт создавал божественную, дивную, наполненную свежестью музыку. При жизни множество его работ признавали слишком сложными, а потому непригодными к исполнению, и только следующие поколения смогли оценить его талант по достоинству.

Откроет "Израильскую Шубертиаду" самое масштабное камерное сочинение Франца Шуберта - "Октет фа мажор для струнных и духовых инструментов". Также в программе – "Соната для струнного оркестра" В.Россини. В концерте принимают участие: Эккерт Лоренцен (скрипка), Лиора Альтшулер (скрипка), Амит Ландау (альт), Раз Коэн (виолончель), Гай Туваль (контрабас), Керен Двир Штеклер (кларнет), Аелет Гева (фагот), Итамар Лешем (валторна).

Публикуется по материалам PR-агентства