75-й "Золотой глобус": список лауреатов одной из главных кинематографических премий

Вечером в воскресенье, 7 января, в отеле "Беверли-Хилтон" (Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния) состоялась 75-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2017 год.

- Натали Портман на "Золотом глобусе" возмутилась обилием номинантов-мужчин

Главными триумфаторами можно назвать создателей картины "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), победившей в четырех номинациях. В качестве режиссера и сценариста этой криминальной драмы выступил Мартин Макдонах. Главную роль сыграла Фрэнсис Макдорманд.

Два "Золотых глобуса" получила комедия "Леди Бёрд".

Четыре награды достались мини-сериалу "Большая маленькая ложь".

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший фильм. Драма: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучший фильм. Комедия или мюзикл: "Леди Бёрд".

Лучшая режиссура: Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Лучший актер в драматическом фильме: Гэри Олдмен, "Темные времена".

Лучшая актриса в драматическом фильме: Фрэнсис Макдорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучший актер в комедии или мюзикле: Джеймс Франко, "Горе-творец".

Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Сирша Ронан, "Леди Бёрд".

Лучший актер второго плана: Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшая актриса второго плана: Эллисон Дженни, "Тоня против всех".

Лучший сценарий: Мартин Макдонах, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Лучшая музыка к фильму: Александр Деспла, "Форма воды".

Лучшая песня: "This Is Me" в фильме "Величайший шоумен". Музыка и слова: Бендж Пасек, Джастин Пол.

Лучший анимационный фильм: "Тайна Коко".

Лучший фильм на иностранном языке: "На пределе" (Германия/Франция).

Лучший драматический сериал: "Рассказ служанки".

Лучший комедийный сериал: "Удивительная миссис Майзел".

Лучший мини-сериал: "Большая маленькая ложь".

Лучший актер в драматическом телесериале: Стерлинг К. Браун, "Это мы".

Лучшая актриса в драматическом сериале: Элизабет Мосс, "Рассказ служанки".

Лучший актер в телесериале. Комедия или мюзикл: Азиз Ансари, "Мастер не на все руки".

Лучшая актриса в телесериале. Комедия или мюзикл: Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Майзел".

Лучший актер в мини-сериале или телефильме: Юэн Макгрегор, "Фарго".

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме: Николь Кидман, "Большая маленькая ложь".

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Александр Скарсгорд, "Большая маленькая ложь".

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме: Лора Дерн, "Большая маленькая ложь".

Почетная премия имени Сесиля Б.Де Милля за вклад в кинематограф: Опра Уинфри.

Символический титул Посол "Золотого глобуса" 2018 получила Симона Гарсиа Джонсон, дочь актера Дуэйна Джонсона и продюсера Дэни Гарсиа.