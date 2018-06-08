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Досуг

О влюбленном гусе и антисемитах. Владимир Войнович отвечает на детские вопросы

время публикации: 06:49 | последнее обновление: 06:51 блог версия для печати фото
О влюбленном гусе и антисемитах. Владимир Войнович отвечает на детские вопросы
О влюбленном гусе и антисемитах. Владимир Войнович отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал писатель Владимир Войнович, который с середины 90-х выступает и в роли художника. "Рисовать начал рано, едва достигнув пенсионного возраста". Если начать жизнь заново, мог бы и в предприниматели пойти: "Бизнес – это вид искусства".

Когда разговор зашел об антисемитах, Войнович припомнил как его первая теща говорила: "Евреи хорошие люди, но названия у них противные". Упомянул он и другой пример, когда соседка его мамы "без зла" интересовалась, действительно ли евреям для мацы нужна кровь христианских младенцев. Писатель считает, что существование государства Израиль уменьшило количество антисемитов, особенно в России.

На вопрос "Что такое любовь?" В.Н.Войнович отвечал долго, рассказав и о том, как однажды в него был влюблён гусь Гулька. Подробное изложение этой истории было опубликовано в книге "Автопортрет".

Авторы программы благодарят Фаину Новоходскую и проект "Линия жизни – Израиль" за помощь в организации съемок.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Владимиром Войновичем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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