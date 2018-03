Азарт общения. Настольные игры покоряют мир

Еще несколько лет назад при слове "геймер" у нас возникала ассоциация с зомби, часами просиживающим у компьютерного экрана. Интернет позволял игрокам, проживающим на разных континентах, плечом к плечу воевать с врагами, и триумф компьютерных игр был полным. Однако компьютеры оказались неспособны сдержать натиск своего старого противника: настольных игр.

"Настолки" на протяжении тысячелетий были спутниками человека – скорее всего, они существуют столько же, сколько и человеческая культура. Египетский сенет, персидские нарды, индийские шахматы, китайский го, африканская манкала – далеко не полный список игр, сопровождающих нас с зари цивилизации.

В XIX веке появляются настольные игры для детей, многие из которых стали адаптацией древних изобретений: "Лудо", возникшего в древнем Риме, и "Змей и лестниц", в которую играли индусы еще до рождения Будды. Центром разработки и производства новых игр становится Германия, сохраняющая свои позиции и сейчас, полтора века спустя.

"Я не осознавал, какое место занимают настольные игры в Германии, пока не увидел три игры в экспозиции мемориального центра "Яд ва-Шем". Причем это были игры как нацистские, призванные пропагандировать антисемитизм, так и изготовленные германскими евреями", – рассказывает специалист по настольным играм Павел Пивоваров.

Пока нацисты придумывали, как использовать игрушки для пропаганды ненависти, в США появилась "Монополия", которая произвела настоящую революцию в мире настольных игр. За восемь десятилетий в мире было продано 250 миллионов копий "Монополии", она переведена на 37 языков и издана в 103 государствах.

Принцип прост – богатей, разоряя других. И, каким бы хорошим игроком ты ни был, все зависит от случайности – броска двух кубиков. Немало игр, пропагандирующих мир чистогана, попало за "Железный занавес". Многие изготавливали "Монополию" самостоятельно – каждому хотелось подержать в руках доллары, пусть даже и игрушечные.

Игра, изобретенная Чарльзом Дарроу в начале 30-х годов прошлого века, не имела конкурентов всю докомпьютерную эпоху. На полках магазинов игрушек с ней соседствовали разве что "Риск", "Дипломатия" и "Эрудит". Более серьезные игры, обычно на военную тематику, можно было найти только в специализированных "геймерских" магазинах. Узость темы вместе со сложными правилами делали их недоступными для широкой публики.

А потом наступило время Братьев Марио и Принца Персии, "Цивилизации" и Sim City, Heroes of Might and Magic и Doom, леталок и стрелялок. Компьютерные технологии открыли перед геймерами новый мир, новую реальность. Тяжеловесные, скучные настольные игры должны были разделить судьбу динозавров – побеждает не сильнейший, а тот, кто готов к переменам.

Настольная реконкиста началась в 1995 году с игры, придуманной зубным техником из Германии Клаусом Тойбером. Он предложил игрокам колонизировать остров, используя для этого находящиеся на нем ресурсы. Прямых столкновений не было, но ты мог блокировать противника, построив поселение или проложив дорогу. Игра также поощряла переговоры. Этот стиль получит название "Европейский".

За первые 20 лет после публикации в мире было продано 22 миллиона "Колонистов Катана". Игра, переведенная на 30 языков, сочетает стратегическое планирование с простым механизмом и элементом случайности, что делает ее идеальным пропуском в мир настолок. Как и можно было ожидать, так называемые "серьезные игроки" считают "Катан" детской игрой, забыв о том, как пять-десять лет назад рубились в нее часами.

За первопроходцем последовали "Каркасон" и "Пуэрто-Рико", "Доминион" и "Билет на поезд", "Диксит" и "Король Токио". Авторы и потенциальные покупатели игр ежегодно съезжаются в германский Эссен, где проходит ярмарка настольных игр – своего рода "Оскар" отрасли. Признание, полученное здесь, гарантирует игре финансовый успех. И тут мы должны поговорить о грустном: миллионные тиражи – удел очень немногих. Международный хит продает около 100.000 копий, успешная игра – несколько десятков тысяч. Тираж большинства игр, среди которых могут быть и настоящие шедевры, – 5-10 тысяч копий. При этом работа над игрой может продолжаться несколько лет.

Авторские редко превышают 5% от стоимости игры, и хобби держится на том, что разработчики – такие же энтузиасты, как и их целевая аудитория. Помогает выжить и потенциальный смертельный враг – компьютер. Через интернет игроки могут найти единомышленников, а авторы – средства на новые проекты.

На геймерских сайтах, таких как boardgamegeek, любой может попросить совета не только у более опытных игроков, но и у авторов. В ответ можно услышать: "Вы купили игру, и теперь она ваша. Придумали правила лучше моих – играйте по ним. И опубликуйте их здесь – нам тоже интересно".

Переходя к обсуждению типов игр, сложно не подумать о монологе Райкина о том, каким бывает смех. Игры бывают самые разные: абстрактные и лингвистические, военные и экономические, стратегические и тактические, семейные и для взрослых. Но все их можно разделить на две категории – по тому или иному признаку.

Главное деление – на европейские и американские игры. Первые делают упор на создание механизма, призванного принести победу, здесь не любят случайностей и конфронтации. Вторые – более конфликтные, но главное для них – не столько механизм правил, сколько история, которую предстоит пережить собравшейся за столом компании.

Игроки могут поделиться на несколько команд или играть каждый за себя. Еще один популярный механизм – все вместе "против игры". На этом принципе строится, например, "Пандемия". Недавно ее авторы совершили новый переворот в отрасли, придумав концепцию наследия. Игра меняется по ходу партии. Команда начинает ее, практически ничего не зная об окружающем мире, но каждый проигрыш и каждая победа дают ей новые знания, приближая к цели.

"Нынешний бум настольных игр связан с тем, что компьютеры вызывают у части людей ощущение одиночества, недостатка общения – даже по работе мы общаемся через интернет. Авторы поняли: чтобы конкурировать с компьютерами, настолки должны быть интереснее компьютерных игр. Стало важно оформление, тактильные ощущения", – говорит Пивоваров.

Знакомство с миром настольных игр нередко происходит случайно. "На вечеринку у друзей кто-то принес Ticket to Ride. Мы долго играли только в нее – ничего другого не было. И это было весело и интересно. Потом появилась игра, где надо было ходить по комнатам и раскрывать преступления – тоже классная, хотя я никогда в нее не выигрывала. А потом появился "Катан"", – рассказала нам жительница поселка Удим Алла Шаклин.

Можно играть дома – с друзьями. Можно отправиться на игротеку. Вход платный, но организаторы предоставляют свои игры, помогают разобраться с правилами (что бывает не так уж просто), а также обеспечивают легкое угощение – и возможность найти новых друзей. Игры стоят недешево, и чтобы не покупать кота в мешке, лучше сначала убедиться, подходит ли она вам.

"Чем больше людей, тем интереснее – это и общение, и обучение, и игра. Мне даже нравится не столько играть, сколько вести игры. На игротеках происходит знакомство с людьми, которых потом решаешь впустить в дом. Хотелось бы почаще этим заниматься, но работа мешает", – признается житель Петах-Тиквы Арье Гройсман.

Алла с ним соглашается: "Дома – уютные посиделки, с друзьями, со смехом, с едой, алкоголем. А на игротеку приходишь других посмотреть и себя показать. И еще на игротеках меня удивило, что мальчики приходят знакомиться. Я не думала, что они и там будут знакомиться".

"Мне нравятся общение и азарт. Я люблю элемент случайности. Поэтому мне нравится, скажем, "Сегун" – стратегия про средневековую Японию. И в других играх люблю идти ва-банк, люблю рисковать – даже после этого проигрываю, все равно – прикольное чувство", – говорит наша собеседница.

Шкаф с хорошо подобранными настольными играми – что собственный винный погреб: предмет гордости хозяина и зависти его гостей. "Настолки – дорогое удовольствие. Трачу много. В последней поездке в Россию – около 20.000 рублей. Но я частично коллекционер, частично – игрок. И знаете что? Играйте в настольные игры – это лучше компьютера, и развивает, и людей новых встречаешь", – говорит Арье.

У Михаила Тресера в настольные игры дома играют все, включая маленького Давида. Он рассказывает о еще одной важной составляющей настолок: совместное хобби укрепляет семью. "Появляется новая возможность провести время вместе и хороший повод оторвать детей от экранов смартфонов и компьютеров", – рассказывает он.

"За счет разнообразия тем ребенок может узнать о новых понятиях и явлениях, пополнить общие знания и словарный запас. Фигурки развивают мелкую моторику", – рассказывает Михаил, заодно отмечая еще одну важную особенность хобби: для религиозных семей это отличная возможность провести вместе шаббат: настольные игры не нарушают заповеди Торы.

Согласно распространенной точке зрения, поведение за игровым столом может многое рассказать о характере человека. Но Павел Пивоваров считает, что это не главное: "Твоя цель – проверить себя в другой ситуации. Сможешь ли ты, скажем, распоряжаться огромными финансовыми или трудовыми ресурсами. Если они чему-то учат, то в первую очередь сотрудничать с другими людьми. Настольная игра не должна быть тестом. Это образ жизни, который стоит пропагандировать".

Каждый игрок знает: очень скоро ты забудешь, кто выиграл, а кто проиграл в той или иной игре. Но с тобой останутся пережитые приключения, ты сможешь бросить вызов судьбе – и оказаться на гребне волны. В мире, где самый большой дефицит, – простое человеческое общение, ты найдешь друзей, с которыми можно отправиться на край света – и для этого надо всего лишь снять с полки коробку с игрой.

Материал подготовил Павел Вигдорчик