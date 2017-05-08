8 мая 2017 г.
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Досуг

Бывшая королева красоты стала богатейшей женщиной Великобритании

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:31 блог версия для печати фото
Кирсти Бертарелли в 2003-м году
Кирсти и Эрнесто Бертарелли в 2010-м году
Кирсти Бертарелли в 2010-м году
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45-летняя певица Кирсти Бертарелли, в 1988 году завоевавшая титул "Мисс Великобритания", на этой неделе была названа редакцией газеты Times богатейшей британкой.

Состояние семьи Кирсти и ее мужа Эрнесто Бертарелли составляет 11,5 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, Кирсти богаче писательницы Джоан Роулинг, автора сказок о Гарри Поттере, богаче певицы Адели, богаче королевы Елизаветы II и всех прочих женщин Соединенного Королевства.

Кирсти Бертарелли (урожденная Ропер) родилась 30 июня 1971 года в Стаффордшире, Англия. Ей было 17, когда она победила в конкурсе "Мисс Великобритания". В середине 90-х она перебралась в Лондон и начала писать песни и мечтала о карьере певицы. Но вскоре Кирсти вышла замуж за швейцарского бизнесмена, владельца группы компании в сфере биотехнологий Эрнесто Бертарелли. Она стала матерью трех детей и обладательницей огромного состояния. На 40-летие муж подарил ей 100-метровую яхту.

Но Кирсти Бертарелли не отказалась от своей юношеской мечты. В качестве певицы она выступала на фестивалях и во время благотворительных мероприятий. Четыре года назад она отправилась в гастрольный тур в обычном автомобильном фургоне, пела в барах и на открытых площадках.

Издание The Sun цитирует ее слова: "Пение увлекало меня всю жизнь, я не могу не делать этого".

В общей сложности, Кирсти Бертарелли выпустила шесть музыкальных альбомов и множество клипов, в которых рядом с ней отнюдь не Эрнесто, подаривший ей свободу творчества.

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Понедельник, 8 мая 2017 г.
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