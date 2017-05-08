8 мая 2017 г.
последняя новость: 11:21
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:54 "Сила судьбы" Верди на сцене Израильской Оперы
09:43 Tom Ford: роскошные ароматы премиум-бренда
08:49 Вышел финальный ролик "Чудо-женщины" с израильской актрисой Галь Гадот
19:15 Названы финалистки конкурса "Королева красоты Израиля 2017"
14:11 "Бог – эгоистичный маньяк": культовому британцу Стивену Фраю грозит суд
10:50 Скоро в Израиле Микрокабаре "Серебряная свадьба". Интервью
10:34 51-й фестиваль в Абу-Гош с 30 мая по 3 июня
10:26 "Гитара в стиле цыганский джаз" на фестивале Фелиции Блюменталь: Стефан Рембель и Swing De Gitans
09:56 "Cеребряный голос России" Олег Погудин привезет в Израиль "Звезду любви"
09:14 Стивену Фраю грозит штраф за богохульство
Досуг

Вышел финальный ролик "Чудо-женщины" с израильской актрисой Галь Гадот

время публикации: 08:49 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Галь Гадот
Галь Гадот
Галь Гадот
ВСЕ ФОТО

Вечером в воскресенье, 7 мая, в Лос-Анджелесе во время 26-й церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards широкой публике был представлен финальный трейлер голливудского фильма "Чудо-женщина", главную роль в котором играет израильская актриса Галь Гадот. Одновременно этот видеоролик был выложен на YouTube.

Фильм выходит в прокат 2 июня.

Сюжет картины основан на одноименном комиксе издательства DC Comics: в начале XX века принцесса амазонок Диана, живущая на острове Темискира, встречает американского военного летчика Стива Тревора, когда его выбрасывает на берег. Узнав от него о происходящих событиях Первой мировой войны, она оставляет свой дом, чтобы положить конец войне. "Чудо-женщина" Диана – дочь Зевса, непобедимая воительница, как и ее мать королева Ипполита, предупреждавшая дочь с ранних лет о том, что людям не следует доверять.

Отметим, что первый официальный трейлер "Чудо-женщины", выпущенный в июле 2016 года, просмотрели более 15 миллионов человек.

Финальный трейлер фильма "Чудо-женщина"

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". И получила главную роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 апреля 2017 г.
Celeb Jihad опубликовал фейк с обнаженной Галь Гадот
// NEWSru.co.il // Досуг // 13 декабря 2016 г.
"Чудо-женщину" и Галь Гадот лишают титула почетного посла ООН







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 8 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017