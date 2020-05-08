Премьера фотоперевода Дмитрия Брикмана "ТЕНИ"

Человек подобен дуновению; дни его – как проходящая тень.

Псалом 143:4

В 2013 году сложилась история под названием "Екклесиаст. Фотоперевод" – перевод великой книги "Екклесиаста" языком фотографических образов. Это был мой первый фотопереревод. Потом были другие и про другое. А сейчас… Если бы вдруг случилось чудо, и я имел возможность показать человеку, который спрятался от нас в тени тысячелетий за псевдонимом Коэлет или Екклесиаст этот фотоперевод, мне кажется он бы понял, о чем эта история.

Несколько лет назад среди фотографий, которые я делал, вдруг начали появляться странные размытые образы. Поначалу их было немного, но очень скоро счет пошел на сотни и стало понятно, что складывается большая серия. Потом, в один день, а даже точнее – за несколько минут, в голове сформулировался текст. Затем слова и фотографии соединились в фотоперевод, музыкальную составляющую к которому написал композитор и музыкант Андрей Суротдинов, назвав её "Звуки". И мне показалось, что история окончательно сложилась. Фотоперевод получил название "ТЕНИ".

Но тут началось странное. Сначала что-то долго останавливало меня от того, чтобы его опубликовать. Иногда это была серьёзная причина, иногда не очень, а иногда и вообще не было видимых причин. Сейчас, задним числом, я понимаю, что от публикации меня удерживал текст вступления. Точнее, некоторые слова. Они как-то выпадали из ряда, казались непонятными, необоснованно жесткими. Да и некоторые образы фотографические – тоже. Я честно пытался их изменить, но ничего не получалось – текст не поддавался, образы не заменялись. В результате решил опубликовать всё так, как было. Но тут мне предложили в Израиле сделать выставку. Стержнем её стал этот фотоперевод и, соответственно, публикацию его опять пришлось отодвинуть. Потом выяснилось, что у выставки будут странные даты открытия – 19.12.19 и закрытия – 29 февраля. Когда выставка закончилась и экспозицию разобрали, я в пятницу, 13 марта, забрал фотографии из музея с твердым намерением на следующей неделе фотоперевод опубликовать. Но тут случилось то, что случилось – ровно в этот день в Израиле начался Великий карантин.

В разгар карантина я оказался в Иерусалиме в день Схождения Благодатного огня и увидел самое, наверно, странное, что когда-либо видел в своей жизни – в этот день, когда обычно в Иерусалиме находятся десятки тысяч людей, улицы Старого города были совершенно пусты и колокол Храма Гроба Господня в момент Чуда грохотал над пустой площадью и пустым Храмом. Вернувшись домой, я решил пересмотреть фотоперевод и вдруг с изумлением обнаружил, что все непонятности, останавливавшие меня ранее от публикации, исчезли. И текст, и образы, и невозможность их замены стали совершенно понятны и обоснованы. Оказалось, что эта история не могла быть никакой иной и ни в какое другое время до того момента, пока я не увидел пустого Иерусалима, она просто не могла быть опубликована. Почему? Судите сами.

"Тем, кто уже ушёл, кто пока еще здесь, и кто еще не пришел посвящается.

Так получается, что однажды мы приходим в этот мир. Мы в нем взрослеем, ходим по его дорогам, встречаем других людей, сходимся с ними и расходимся. Мы реализуем свои таланты и амбиции, что-то покупаем, за что-то боремся, что-то строим, что-то творим. И на каком-то этапе у нас появляется чувство, что мы хозяева этого мира. Потом это чувство уходит. А потом уходим и мы. Уходим, не взяв с собой отсюда ничего из созданного нами и не оставив здесь ничего из понятого и прочувствованного. Потому что таковы правила, и те, кто придут за нами, сами должны будут всё и понять, и прочувствовать, и пройти теми же дорогами. А всё, что останется от нас – это неясные размытые тени. Останется на некоторое время. Потом уйдут и они. Тени".

Спасибо огромное Андрею Суротдинову, Дмитрию Шмырову, Павлу Коновалову, Йехуде Раханаеву и всем тем, кто на разных этапах этой истории принимал в ней участие.

Фотоперевод снабжен субтитрами на английском и иврите.