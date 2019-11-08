Любопытство как дар. Леонид Невзлин в программе "Детские недетские вопросы"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Леонид Невзлин – бизнесмен и общественный деятель, который говорит, что ему интересны умные, интеллигентные, профессиональные люди с нестандартным мышлением.

"Что ты мне подаришь? Я хочу всё", – говорит мальчик трех лет. Леонид подарил бы ему любопытство, тягу к образованию и работоспособность. Позже, отвечая на просьбу японской девочки "назвать свою жизнь одним словом", Невзлин вновь произносит: любопытство.

Шестилетний мальчик спросил: "Что такое много денег?" "Много денег – это когда достаточно денег на реализацию основных потребностей человека на уровне высоких стандартов", – говорит Невзлин, приводя примеры возможности лечения (для себя и своих близких) у лучших специалистов в любой стране или оплаты обучения в любом из лучших университетов мира. "Если же говорить о деньгах на личное потребление, то у меня здесь есть критерий самоограничения: большие дома, дорогие машины и яхты – мне это ни к чему... И для меня важно, чтобы было много денег для помощи людям. Это и благотворительность, и прямая помощь, и медицинская помощь", – поясняет он.

"Успех в мире взрослых" для него – реализация своих идей, "того, что другие не придумали". Главным успехом в своей жизни Леонид Невзлин называет встречу с Михаилом Ходорковским, работу и дружбу с ним.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Леонидом Невзлиным

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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