Детский спектакль "Королевство игрушек" и концерт группы Abba Live. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В субботу в Тель-Авиве будет показан детский спектакль "Королевство игрушек", в котором прозвучат любимые детские песни и рассказы. Спектакль рекомендуется для детей от двух до 10 лет.

В пятницу в Кармиэле пройдет концерт группы Abba Live, посвященный песням группы ABBA. В программе прозвучат хиты The Winner Takes It All, Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Chiquitita, Take A Chance On Me, Super Trouper, Voulez-Vous и многое другое.

В пятницу квартет Роберта Анчиполовского выступит в клубе "Шаблюль" в Тель-Авиве с новой концертной программой "Звуки Бразилии". Она включает в себя бразильские шлягеры разных лет.

В субботу на территории монастыря в Латруне состоится концерт "Америка! Америка!". В программе – Луи Армстронг, Глен Миллер, Бенни Гудмен, блистательная эпоха регтайма, блюза, страстные и чарующие образы Порги и Бесс, романтические песни Джорджа и Айры Гершвиных, мировые хиты Бродвея.

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il