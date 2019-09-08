"Заповедник 88": Драма с обменом пленными. Приключения Гаранта. Безальтернативные выбор. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 8 сентября, новую, 88-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: остросюжетный фильм о захвате заложников: Путин и кремлевские освобождают пленных взамен на выполнение некоторых условий. Например, забыть о Крыме. Сказка о том, как Гарант под прикрытием Золотова и Пескова общался с народом и покупал мороженое. Музыкальный номер об отсутствии выборов в России.

В этом выпуске нашли отражение: обмен пленными между Россией и Украиной; посещение Путиным и Эрдоганом авиасалона МАКС; участие Путина в совещании по космодрому "Восточный"; единый день голосования в России - 8 сентября выбирались главы 16 субъектов РФ и депутаты законодательных органов в 13 субъектах Федерации.

Все выпуски "Заповедника" (DW)