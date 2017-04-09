9 апреля 2017 г.
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Цирк, театр, батуты: что делать с детьми на Песах

время публикации: 12:27 | последнее обновление: 12:27 блог версия для печати фото
WiPark – это два часа непрерывного телесного счастья
Цирк "Браво". Jumping to Brazil

В каникулы на Песах 2017 года израильские дети смогут посетить не только многочисленные цирковые и театральные представления, но и парки аттракционов.

Цирк "Браво" - прыжком из Бразилии

Цирк "Браво". Jumping to Brazil. Подскочить в Бразилию? Легко! Просто приходите в Цирк "Браво". Jumping to Brazil — представление для всей семьи на Песах 2017. Цирк "Браво" — интернациональный коллектив, собирающий под своим куполом циркачей со всего света. Представления цирка Браво сочетают в себе яркую, броскую эффектность бразильских акробатов, невероятные физические возможности монгольских гимнастов, наполненные сумасшедшей энергетикой номера эфиопских артистов, демонстрирующих как классические цирковые номера, так и номера, придуманные в Африке, захватывающие дух трюки канатоходцев, невероятную гибкость феноменальной женщины-змеи, выступления с шестом, самых веселых на свете клоунов, гигантские мыльные пузыри и — прямиком из Цирка дю Солей – выступления международного циркача Бернарда, который просто оставит публику с открытым ртом. До 17 апреля - по всей стране.

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WiPark

WiPark – это два часа непрерывного телесного счастья: прыгайте в свое удовольствие в батутном парке в Холоне. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WiPark словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными острых ощущений пасхальные каникулы. WiPark - это спорт и развлечения под одной крышей, место, где вам подарят незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации. WiPark - это два часа непрерывного телесного счастья: прыгайте в свое удовольствие!

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Балет "Дон Кихот"

"Дон Кихот", спектакль который предстоит увидеть израильской публике в апреле 2017 года в исполнении театра "Русский балет" - приверженность классическому балету и старым редакциям, в которых бережно сохраняется оригинальная хореография, безукоризненное следование канону, строгое соблюдение принципов классики, утонченный хореографический "петербургский" стиль.

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Шоу "Алюминий"

В Музее Эрец-Исраэль (MUZA) в Тель-Авиве в дни пасхальных каникул будет показан новый спектакль-рассказ для всей семьи "Алюминий в музее!" Новое представление от создателей международного шоу "Алюминиум" ("Алюминий") - танцоры, музыка, движение, театр, видео, много и очень много юмора, и, конечно, алюминий – но в новом, непривычном, незнакомом и экстравагантном виде. Дети и родители в одной театральной "алюминиевой лодке" – в одном сценическом приключении "Алюминий". На сцене – актеры и гибкие алюминиевые трубы и шланги, оживающие благодаря музыке и танцам. Обычные вещи становятся загадочными и симпатичными персонажами спектакля, действие которого расширяет границы фантазии. И поскольку всё на сей раз будет происходить в музее, то после каждого спектакля для детей и родителей устраивается "алюминиевый" хепенинг, "алюминиевый" джимбори и. конечно же, "алюминиевый уголок умелые руки". И это еще не всё. Все зрители "Алюминиевого шоу" приглашаются осмотреть постоянные выставки Музея Эрец-Исраэль "(MUZA) по входным билетам на сам спектакль.

- Приобрести билеты на шоу "Алюминий"

Публикуется по материалам PR-агентства

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