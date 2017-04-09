Celeb Jihad опубликовал фейк с обнаженной Галь Гадот

На сайте Celeb Jihad, высмеивающем западных знаменитостей и публикующем порнографические коллажи, 7 апреля был опубликован видеоклип, создатели которого смонтировали рекламное видео с участием актрисы Галь Гадот с нижнем белье и запись, на которой показана мастурбирующая молодая женщина.

Как подчеркивает редакция сайта Gossipcop, речь идет об очевидном фейке. При этом Celeb Jihad в очередной раз в описании подделки использовал тему "праведной войны", которую ведут "отважные мусульманские джихадисты".

Сама Галь Гадот или ее представители никак не отреагировали на публикацию подделки.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Через несколько месяцев на экраны выходит фильм "Чудо-женщина", в котором Гадот играет главную роль, параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса.

Многие знаменитости пытались судиться с владельцами сайта Celeb Jihad. Так, например, осенью 2012 года судом этому ресурсу угрожала актриса Меган Фокс, а в марте 2014-го с ними разбирались адвокаты модели Кейт Аптон.

Владельцы Celeb Jihad готовы к юридическим баталиям и даже заинтересованы в громких судебных процессах для раскрутки своего проекта. Они ссылаются на "свободу слова" и рекомендуют всем возмущающимся знаменитостям для начала прочитать Disclaimer их ресурса, в котором сказано, что CelebJihad.com является сатирическим веб-сайтом, публикующим наряду с реальной информацией слухи, домыслы, предположения, мнения, беллетристику. Таким образом авторы этого сайта заранее уведомляют читателей, что им не следует верить. В статьях, публикуемых данным ресурсом, кроме случаев, когда речь идет о знаменитостях, используются вымышленные имена. "Любое другое совпадение имен будет нечаянным и случайным", – заявляют они, напоминая также, что их сайт не предназначен для посетителей младше 18 лет.

Создатели Celeb Jihad лукавят. Материалы сайта представляют собой дикую смесь из текстов разной степени достоверности и забавности, а также фотографий – как реальных (собственных, купленных или заимствованных из блогов знаменитостей и в других СМИ), так и являющихся откровенными подделками, зачастую довольно высокого качества. В результате, читатель путается и далеко не всегда понимает, дурачат его или показывают подлинные "картинки".

Так, например, на странице, посвященной израильской супермодели Бар Рафаэли были размещены реальные пляжные снимки, многие из которых были взяты из ее блога на сервисе Twitter. При этом Бар в тексте была названа "моделью и агентом Мосада".

Похожий титул – "актрисы и агента Мосада" – был присвоен обладательнице "Оскара" Натали Портман, родившейся в Иерусалиме. Но заметка о Портман была проиллюстрирована порнографическими изображениями, в которых лицо знаменитой актрисы "склеили" с телами неизвестных моделей.

Позже титула "агент Мосада" на этом сайте "удостоилась" и актриса Галь Гадот.

Российскую теннисистку Анну Курникову авторы этого сайта назвали "сионистской шлюхой" после того, как она снялась для журнала Maxim рядом с американским флагом и в шляпе, напоминающей на головной убор израильских военных.

Любопытно как меняется описание Celeb Jihad в разделе About. На этой странице ранее был изображен безногий исламист в инвалидной коляске. "Сатирический" текст повествовал о том, что это – Джибриль, он же "Джимми Джихад", который в 2003 году учился в Эр-Рияде на стоматолога, но после вторжения американских войск в Ирак решил посвятить себя джихаду и борьбе с сионистами, а потому отправился по студенческой визе в Калифорнию, чтобы взорвать городской автобус, но недоучившийся стоматолог все перепутал, и его "пояс шахида" взорвался не вовремя, в результате чего Джибриль лишился ног и гениталий, в медицинском центре он страшно возбуждался, когда смотрел CNN, а потому ему стали показывать только передачи про развлечения и знаменитостей. И теперь у Джибриля есть новое увлечение, которое он разделяет со своим близким другом по имени "Celebrity Jihadist" Durka Durka Mohammed. О втором персонаже рассказывалось, что он родился в афганском Кандагаре и еще в детстве ему диагностировали странную болезнь "верблюжьи слюни вместо мозгов", на родине "Дурка Дурка" пас и "любил" коз, и семья отправила его в Америку, он устроился санитаром в медицинский центр, где и познакомился с Джибрилем, и теперь они вместе ведут "джихад" против "сионистских шлюх в Голливуде".

Позже рассказ про Джибриля был удален, а повествование о Дурке было дополнено абзацами о том, как он женился на некой Эрмине, но однажды застал ее за чтением журнала People, и "у Дурки не было иного выбора, кроме как на месте забить Эрмину камнями насмерть". Далее говорится, что Дурка поклялся отомстить за смерть Эрмины, разрушив "ядовитую культуру, которая убила ее", а потому отправился в Лос-Анджелес, чтобы создать "священный исламский экстремистский сплетнический сайт CelebJihad.com".