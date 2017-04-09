Денис Мацуев в Израиле: концерт в сопровождении оркестра Зубина Меты

Пианист-виртуоз Денис Мацуев, столь блистательно проведший гастроли в Израиле в апреле 2016 года, возвращается к нам в мае 2017-го для того, чтобы дать несколько концертов с Израильским Филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты – по его личному приглашению.

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В центре программы – 17-й концерт Моцарта, настолько красивый, что к месту процитировать Чайковского:"По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки".

Мацуев – редкий пример классического музыканта, признанного не только в узких кругах специалистов, но и всеми любителями музыки, феномен, уже четверть века доказывающий, что можно сочетать виртуозность с подлинным чувством стиля и эстетикой. Он вызывает у публики эмоции, на которые обычно способны только рок-звезды, а впечатляющая техника игры сочетает силу и разнообразие.

Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями легендарной русской фортепианной школы с присущим ей новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций. В 2016-м году Денис Мацуев стал лауреатом Российской национальной музыкальной премии в номинации "лучший инструменталист года в классической музыке".

Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев – желанный гость главных концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.

В 2010 году Нью-Йоркский филармонический оркестр представил публике свой 15.000-й концерт, рубеж, который не удавалось преодолеть до этого ни одному из когда-либо существовавших музыкальных коллективов. Денис Мацуев был приглашен для участия в качестве солиста, и именно его выбрал маэстро Зубин Мета в Израиль для своих юбилейных концертов, в которых прозвучали произведения Чайковского, Шумана и Рахманинова.

Сегодня его выступления расписаны на много лет вперед и с неизменным успехом проходят в лучших залах мира. В сумасшедшем ритме гастролей он меняет страны и континенты по нескольку раз в неделю, сочетая классическое наследие музыкального прошлого с виртуальными концертами технологического настоящего.

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