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Премьера в Гешере: музыкальная комедия "Герцль сказал!"

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
Премьера в Гешере: музыкальная комедия "Герцль сказал!"

В преддверии 70-летия Независимости Государства Израиль театр Гешер открывает новый сезон премьерой музыкальной комедии "Герцль сказал!" по мотивам утопического романа Теодора (Биньямина-Зеэва) Герцля "Альтнойланд" (Старая Новая Земля).

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Новая постановка режиссера Нира Эреза по оригинальной пьесе Рои Хена с совершенно иной стороны раскрывает зрителям сокровенные мечтания главного идеолога создания еврейского государства.

В 1902 году Теодор Герцль опубликовал утопический роман "Альтнойланд", сюжет которого уходит в далекое будущее. В этом будущем уже создано еврейское государство, а сама книга – настоящая инструкция строителям нового общества на Земле Обетованной.

Третий Храм, отделение религии от государства, первая еврейская опера в Хайфе, велосипедные дорожки, скоростные шоссе, палестинская железнодорожная линия из Яффо в Каир и Сирию, равноправные женщины, евреи и арабы, живущие в мире и гармонии. Сюда приезжают главы других государств, чтобы научиться правильно управлять государством. И все это лишь малая толика большой мечты Теодора Герцля.

Постановка Нира Эреза – настоящая комедия, с легко узнаваемыми персонажами, некое пособие по истории, которую многие уже подзабыли. Семидесятилетие Государства Израиль - отличный повод для того, чтобы вспомнить, что сказал Герцль и сопоставить с тем, что получилось на самом деле.

Публикуется по материалам PR-агентства

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