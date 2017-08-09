Как охраняют новые серии "Игры престолов" от пиратов

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О мире больших телесериалов и о том, как охраняет свой самый дорогой и успешный продукт, сериал "Игра престолов", компания НВО, рассказал на мероприятии, организованном для русскоязычных журналистов, продюсер, сценарист и режиссер Гиора Яалом – руководитель по приобретениям компании "Селком TV".

"Сериала такого масштаба еще не было – каждая серия сериала имеет бюджет в 10 млн. долларов: и по вложениям, и по проработке сценария, и по картинке любая серия сериала не уступает крупнобюджетному кинофильму.

Этот проект реализован благодаря идее, лежащей в основе создания компании НВО, которая решила показывать на экранах телевизора настоящий качественный продукт, без цензуры – такой, какой в США до сих пор можно было увидеть только в кино.

НВО удалось воплотить эту идею в жизнь и стать лучшим производителем телеконтента в мире – брендом, сотрудничать с которым хотят самые крупные звезды Голливуда, еще недавно обходившие стороной сериалы и считавшие их продукцией второго сорта.

Компания сломала этот стереотип, и теперь в сериалах снимаются самые дорогие и горячие звезда Голливуда, а сотрудничество с НВО является для них честью.

Сегодня сериалы, производимые этой компанией. стали не менее масштабными и качественными, чем фильмы: каждая серия "Игры престолов" снята как полнометражный фильм, сезон снимается в течение года в разных частях мира, а некоторые серии последнего сезона длятся более часа. Чтобы понять, насколько этот сериал знаменит и насколько им гордится НВО, можно посмотреть, как оберегают от пиратов выход каждой новой серии.На "Селком TV" новые серии выходят почти одновременно с премьерами в США.

Каждая новая серия последнего, седьмого сезона сериала прибывает за неделю-две до показа – для качественного перевода. НВО каждый раз посылает в Израиль своего представителя, который проверяет комнату, в которой будет осуществляться перевод и убеждается, что в ней нет скрытых камер. Затем устанавливает на двери кодовый замок, код которого знает только он и переводчик.

Только после того, как переводчик вошел в комнату и закрыл за собой дверь, он приступить к работе. С ерия, предназначенная для перевода, обработана таким образом, что все лица размыты. Четким остается только рот актера – для удобства переводчика.

Полноценную версию серии мы получаем за час до трансляции и в течение этого времени должны наложить на нее готовый перевод", – рассказал Гиора журналистам.

"Селком TV" добавила и другой контент телевизионной сети HBO. Все новые серии выходят практически одновременно с США, в том числе, новые сезоны сериалов "Кремниевая долина" "Вице-президент", "Мир Дикого запада", "Белая ворона", "Развод" и многих других доступны в библиотеке VOD.

Помимо контента HBO она содержит сотни самых обсуждаемых фильмов и сериалов, среди которых обладатели "Эмми" и "Золотого глобуса-2016", а также большой выбор фильмов от ведущих голливудских студий, израильские сериалы, популярные мировые программы для детей, все программы прайм-тайм, каналы широкоформатного вещания без рекламы и дополнительной оплаты, большой выбор высококачественных российских сериалов и лучшие фильмы, дублированные на русский – в дополнение к языку оригинала.

Каждый месяц к услуге VOD добавляют около 10 новых фильмов, переведенных на русский язык и озвученных актерами, есть и отдельная категория "Ассорти для детей".

Помимо библиотеки VOD "Селком TV" транслирует популярные израильские и международные телеканалы, среди которых 21 канал на русском языке, включая 9 канал, Первый, РТР, популярные детские и киноканалы, а также прибавившийся к ним развлекательный канал ТНТ.