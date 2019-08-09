18+
9 августа 2019 г.
последняя новость: 11:06
Богатое образование останется для богатых
«Ты расскажешь о нас людям, и так нам будет легче умереть»
Нас оставят с цветочными горшками в море бетона и асфальта
Я б в фрилансеры пошел
Много жира - и ничего
Виторган встретил рассвет с Нинидзе
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет
Израильские ученые разработали нановакцину
Европа догоняет третий мир
Почему не удалась "дипломатическая интифада"
Убитые евреи взывают к возмездию
Упадок Запада - отнюдь не неожиданность
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:34 Линор Горалик о везении и боли, об Израиле и России. Интервью
07:31 Миллиардер Сильван Адамс добивается проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Израиле
14:35 Равноправие по-барселонски: женщинам разрешено отдыхать в городских бассейнах топлесс
14:16 "Почему я иду на "Машину Времени"
14:03 "Боль и слава" Педро Альмодовара
13:14 Министр культуры РФ показал Квентину Тарантино сокровища Кремля
10:12 Обложку "Women’s Health" украсила обнаженная Рошель Хьюмс, мать двоих детей
09:09 "Мисс Англия 2019": врач с IQ 146, владеющая пятью языками
19:22 Певец Арик Синай объявил себя банкротом
16:11 Кирилл Серебренников: "Что бы не происходило в мире и в политике - искусство всегда соединяет"
Загрузка...
Досуг

Миллиардер Сильван Адамс добивается проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Израиле

время публикации: 07:31 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото
Финал конкурса "Мисс Вселенная" (архив)
Сильван Адамс
Вручение короны "Мисс Вселенная" (архив)

Израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс и его представители ведут переговоры с холдингом Miss Universe Organization о проведении конкурса "Мисс Вселенная" в Израиле.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", активное участие в переговорах в качестве представителей Адамса принимают продюсеры Дани Бен-Наим и Асаф Блехер, ранее уже принимавший участие в организации проведения конкурса.

Согласно утверждению журналиста Эрана Свисы, идея провести конкурс "Мисс Вселенная" в Израиле появилась после того, как мировые СМИ благосклонно оценили результаты проведения в Израиле последнего конкурса "Евровидение".

Представители Адамса стремятся договориться о проведении в Израиле уже ближайшего конкурса в декабре 2019 года, однако этому могут помешать выборы в Кнессет, поскольку для проведения мероприятия потребуется согласование с правительственными структурами (в частности, для допуска к конкурсу делегаций из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем).

Сильван Адамс активно занимается филантропией, является основателем Израильской национальной академии велоспорта и создателем первого в Израиле и на Ближнем Востоке велодрома. В 2018 году он организовал проведение в Израиле одного из этапов знаменитой велогонки Giro d'Italia и пожертвовал средства на проект SpaceIl по запуску на луну аппарата "Берешит", а в 2019 году оплатил выступление Мадонны на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.

В 2019 году победительницей израильского национального конкурса красоты была объявлена 22-летняя Села Шарлин из Бейт-Ицхака. Она будет в этом году представлять Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная". Села родилась в Бостоне (США), где ее родители изучали стоматологию. Когда девочке был один год, родители вместе с ней вернулись в Израиль. Села Шарлин с отличием окончила школу "Мофет". С 12 лет участвовала в соревнованиях по триатлону в Израиле и за рубежом, выиграла чемпионат Европы в возрастной категории 16-19 лет. После окончания школы девушка служила в военно-воздушных силах ЦАХАЛа. Демобилизовавшись, путешествовала по Южной Африке. В настоящее время работает в государственном оборонном концерне "Рафаэль", с которым начала сотрудничать еще во время службы в армии. Села продолжает заниматься спортом, недавно участвовала в марафонском забеге. Называет спорт своим "образом жизни".

Второе место на конкурсе (вице-мисс) и титул "Девушка Израиля 2019" достались 22-летней Ульяне Фридрих из Петах-Тиквы. Она родилась в Беларуси, в двухлетнем возрасте вместе с родителями и старшей сестрой репатриировалась в Израиль.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 6 июля 2019 г.
"Мисс Филиппины" ищет отца, палестинского араба, и хочет подружиться с израильтянкой
// NEWSru.co.il // Досуг // 26 марта 2019 г.
"Королевы красоты Израиля 2019": чемпионка Европы Села Шарлин и офицер запаса Ульяна Фридрих





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 9 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019