Миллиардер Сильван Адамс добивается проведения конкурса "Мисс Вселенная" в Израиле

Израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс и его представители ведут переговоры с холдингом Miss Universe Organization о проведении конкурса "Мисс Вселенная" в Израиле.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", активное участие в переговорах в качестве представителей Адамса принимают продюсеры Дани Бен-Наим и Асаф Блехер, ранее уже принимавший участие в организации проведения конкурса.

Согласно утверждению журналиста Эрана Свисы, идея провести конкурс "Мисс Вселенная" в Израиле появилась после того, как мировые СМИ благосклонно оценили результаты проведения в Израиле последнего конкурса "Евровидение".

Представители Адамса стремятся договориться о проведении в Израиле уже ближайшего конкурса в декабре 2019 года, однако этому могут помешать выборы в Кнессет, поскольку для проведения мероприятия потребуется согласование с правительственными структурами (в частности, для допуска к конкурсу делегаций из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем).

Сильван Адамс активно занимается филантропией, является основателем Израильской национальной академии велоспорта и создателем первого в Израиле и на Ближнем Востоке велодрома. В 2018 году он организовал проведение в Израиле одного из этапов знаменитой велогонки Giro d'Italia и пожертвовал средства на проект SpaceIl по запуску на луну аппарата "Берешит", а в 2019 году оплатил выступление Мадонны на конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.

В 2019 году победительницей израильского национального конкурса красоты была объявлена 22-летняя Села Шарлин из Бейт-Ицхака. Она будет в этом году представлять Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная". Села родилась в Бостоне (США), где ее родители изучали стоматологию. Когда девочке был один год, родители вместе с ней вернулись в Израиль. Села Шарлин с отличием окончила школу "Мофет". С 12 лет участвовала в соревнованиях по триатлону в Израиле и за рубежом, выиграла чемпионат Европы в возрастной категории 16-19 лет. После окончания школы девушка служила в военно-воздушных силах ЦАХАЛа. Демобилизовавшись, путешествовала по Южной Африке. В настоящее время работает в государственном оборонном концерне "Рафаэль", с которым начала сотрудничать еще во время службы в армии. Села продолжает заниматься спортом, недавно участвовала в марафонском забеге. Называет спорт своим "образом жизни".

Второе место на конкурсе (вице-мисс) и титул "Девушка Израиля 2019" достались 22-летней Ульяне Фридрих из Петах-Тиквы. Она родилась в Беларуси, в двухлетнем возрасте вместе с родителями и старшей сестрой репатриировалась в Израиль.





