Актер еврейского происхождения Тимоти Шаломе стал "Лучшим актером года" по версии Vulture

Издание Vulture назвало лучшие актерские работы уходящего года, отдав первую строчку рейтинга 21-летнему актеру Тимоти Шаломе, сыгравшему в фильме "Зови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино по одноименному роману Андре Асимана.

Герой Тимоти, 17-летний еврейский юноша Элио Перлман, живущий в Италии, встречается с 24-летним ученым Оливером, который приехал погостить на вилле Перлманов. Между Элио и Оливером начинаются романтические отношения. По мнению критиков, Тимоти Шаломе удалось в этой роли "подростка, чувствующего себя чужим в своем теле", рассказать не только о желании, но и о боли, сопровождающей поиски собственного пути.

Тимоти Шаломе (амер. Шаламе) родился на Манхэттене, в семье француза, переводчика UNICEF, Марка Шаломе, и Николь Флендер, бродвейской танцовщицы, француженки еврейского происхождения с русскими и австрийскими корнями. Дядя Тимоти (со стороны матери) – кинорежиссер Родман Флендер, тетя – продюсер и писательница Эми Липман. Старшая сестра Тимоти, Полин, стала актрисой.

Тимоти окончил высшую школу искусства, музыки и актерского мастерства Фиорелло ЛаГардия, за время обучения буквально влюбившись в театральные подмостки. После школы юноша поступил в Колумбийский университет. Еще учась в школе, Тимоти снялся в нескольких рекламных роликах на телевидении, однако был недоволен этой работой и стремился выйти на сцену.

В 2011 году он осуществил свою мечту, сыграв в маленьком "небродвейском" театре, в спектакле The Talls ("Верзилы"), 12-летнего подростка, крайне интересующегося вопросами секса. Его роль была замечена критиками, отнесшимися к начинающему актеру с явной симпатией.

В 2012 году Шаломе получил роль Финна Уолдена в известном сериале "Родина", сыграв в восьми эпизодах, а в 2014 году сыграл в картине "Интерстеллар" Кристофера Нолана. (В эти же годы актер встречался с Лурдес Леон, дочерью певицы Мадонны, однако роман завершился к началу 2015-го).

2017 оказался для Шаломе необычайно удачным в профессиональном плане, возможно, потому, что образ Элио Перлмана оказался ему очень близок.

Отметим, что второе место в рейтинге Vulture заняла ирландская актриса Сирша Ронан, сыгравшая главную роль в картине Греты Гервиг "Леди Птица", а третье – Уиллем Дефо, создавший яркий образ в драме "Проект "Флорида" Шона Бейкера.





