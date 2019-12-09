На конкурсе "Мисс Вселенная 2019" победила красавица из ЮАР

Вечером в воскресенье, 8 декабря, в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2019". Победительницей была объявлена представительница ЮАР Зозибини Тунзи – темнокожая активистка по борьбе с гендерным насилием. "Мисс Вселенная 2018" Катриона Грей короновала новую королеву красоты. Зозибини Тунзи родилась 18 сентября 1993 года в Цоло (провинция Восточный Кейп), ее детство прошло в деревне Сидвадвени. После окончания школы девушка переехала в Кейптаун, где в 2018 году окончила Технологический университет, став специалисткой в области PR. Первая попытка участия в национальном конкурсе красоты, в 2017 году, была для Зозибини неудачной, она не попала в число финалисток. Через год она повторила попытку и была признана королевой красоты Южной Африки. Изначально Тунзи не считалась фавориткой конкурса "Мисс Вселенная 2019", ее победа для многих стала неожиданностью.

В финальную тройку попали красавицы из Мексики и Пуэрто-Рико. В финальной десятке также оказались девушки из Колумбии, Таиланда, Франции, Исландии, Индонезии, Перу и США. Среди прошедших в ТОП-20 участниц финала были и победительницы национальных конкурсов из Албании, Бразилии, Хорватии, Доминиканской республики, Индии, Нигерии, Филиппин, Португалии, Венесуэлы, Вьетнама.

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- Финал конкурса "Мисс Вселенная 2019"

- Шоу в национальных костюмах и бикини на конкурсе "Мисс Вселенная 2019"

Израиль на этом конкурсе представляла 23-летняя Села Шарлин из Бейт-Ицхака. Она не смогла пройти в финальную двадцатку.

Россия в этом году в конкурсе "Мисс Вселенная" не участвовала – представительница этой страны отправилась на конкурс "Мисс Мира" в Лондон, финал которого пройдет через неделю (Израиль не участвует в этом конкурсе).

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.