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Досуг

СМИ: Бритни Спирс летом этого года может выступить в Тель-Авиве

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Бритни Спирс и Риханна
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Знаменитая американская певица Бритни Спирс летом этого года может дать концерт в Израиле. Как пишет газета "Исраэль а-Йом", ведутся переговоры о ее выступлении в тель-авивском парке Яркон 3 июля.

Официально о концерте пока не объявлено. Но уже говорится о том, что стоимость выступления Бритни в Тель-Авиве составит около 3 миллионов долларов.

Ранее неоднократно предпринимались попытки организовать выступление Спирс в Израиле. О такой договоренности сообщалось, в частности, в октябре 2011 года. Но тогда концерт не состоялся.

Спирс, долгое время увлекавшаяся Каббалой, испытывает особый интерес к Иерусалиму. Певица украсила свою шею "каббалистической татуировкой": три буквы – "мэм", "hэй", "шин" – скорее всего, являются аббревиатурой словосочетания "маген а-шалом" (защита мира). Согласно Каббале, этот знак (именуемый порой "знаком мирного ангела") помогает жить в мире с окружающими.

35-летняя певица Бритни Джин Спирс за более чем 15 лет музыкальной карьеры успела зарекомендовать себя также, как актриса, сценарист, танцовщица, композитор, продюсер, телеведущая, дизайнер, фотомодель, парфюмер, автор песен, хореограф и прилежная ученица в центре Каббалы. Ее личное состояние оценивается сотнями миллионов долларов, она входит в ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц и ТОП-20 самых высокооплачиваемых звезд по версии журнала Forbes. В 2006-2007 годах Бритни переживала тяжелый личный и творческий кризис, но она сумела преодолеть трудности и триумфально вернуться в шоу-бизнес.

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