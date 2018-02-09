Семейная легенда о Кирке. Кирилл Козаков отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал актер Кирилл Козаков.

Отвечая на вопрос "Кто тебе имя дал?", Кирилл Козаков рассказывает семейную легенду: папа и мама (Михаил Козаков и Грета Таар) проживали по-соседству с Константином Симоновым, его имя, данное родителями, – Кирилл. Но поскольку он картавил, то изменил имя на Константин. И, вроде бы, имя ребенку дали именно в честь знаменитого советского поэта. Кирилл рассказывает, что, когда он был совсем маленьким, Симонов подарил ему одну из своих трубок ("Кирке на зубок"), но папа ее потерял.

Один мальчик спросил: "Кто такой Такой Человек?" "Давид Самойлов, (Натан) Эйдельман... Это папины друзья. Но я их наблюдал, как когда-то папа – дядю Женю Шварца или (Бориса) Эйхенбаума... Станислав Борисович Рассадин...", – вспоминает Кирилл Козаков.

На вопрос "Хорошо быть знаменитым?" актер начинает отвечать цитатой из стихотворения Бориса Пастернака "Быть знаменитым некрасиво...", но потом говорит, что быть знаменитым иногда хорошо, потому что "к тебе прислушиваются". "Именно поэтому пошел в профессию. Потому что "единственным воздухом" в 70-80-е годы было ощущение, что ты можешь переделать мир... кого-то вылечить, как доктор", – заявляет Козаков. Знаменитые могут помогать и зачастую помогают другим, отмечает он.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Кириллом Козаковым