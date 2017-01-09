9 января 2017 г.
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Сергей Безруков в моноспектакле "И жизнь, и театр, и кино"

время публикации: 11:46 | последнее обновление: 11:46 блог версия для печати фото
Моноспектакль Сергея Безрукова – это автопортрет актера

Моноспектакль Сергея Безрукова – это автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. И первенство здесь, конечно же, отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий – они жили в разные эпохи, но схожи своей дерзостью, внутренней свободой, безрассудством. И своей трагической судьбой – судьбой Поэта.

  Вместе с актером вы заново откроете для себя романтику стихов Ростана, гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого. Сергей Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов. Ну, а самое главное – моноспектакль дает уникальную возможность "поговорить по душам", стать свидетелем живого, непосредственного общения актера со зрителем, – а возможно даже задать вопрос и услышать ответ.

Продолжительность – 3 часа с антрактом

Дополнительная информация и заказ билетов на сайте организатора гастролей продюсерской компании Cruise International и по телефону 03-6960990.

Публикуется на правах рекламы

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Понедельник, 9 января 2017 г.
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